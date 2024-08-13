В Беларуси появилась необычная федерация спорта
- 13.08.2024, 22:40
Слышали о таком спорте?
В Беларуси появилась федерация чир спорта, о ее регистрации сообщили в Минюсте. Одна из целей организации — приобщать юных спортсменов к чирлидингу.
Общественное объединение «Беларусская федерация чир спорта» (БФКЧП) была зарегистрирована Минюстом 12 августа. Целей у организации как минимум четыре:
развитие вида спорта чирлидинг, в том числе проведение спортивных мероприятий и участие в них, спортивная подготовка;
развитие физической культуры;
приобщение юных спортсменов к спорту чирлидинг.
Отметим, что еще в 2007 году в Беларуси было зарегистрировано общественное объединение «Беларусская федерация чирлидинга и команд поддержки». В 2009 году БФЧКП стала членом Международного союза чирлидинга (ICU), а в 2011-м — членом Европейского союза чирлидинга (ECU).
В начале 2009-го в нашей стране провели первый республиканский открытый чемпионат по чирлидингу. С 2011 года спортсмены Беларуси являлись постоянными участниками чемпионата Европы ECU, а также его призерами. В медальном зачете ECU Беларусь входила в топ-10 стран Европы.
В 2017 году Министерством спорта и туризма Беларуси чирлидинг был официально признан видом спорта в стране, а также временно признан Национальным олимпийским комитетом. В 2021 году Беларусская федерация чирлидинга и команд поддержки получила полное признание Национального олимпийского комитета как единственная федерация, развивающая чирлидинг в Беларуси и имеющая право представлять страну на официальных международных соревнованиях.
Ежегодно в Беларуси проводятся республиканские соревнования и Кубок Беларуси по чирлидингу, открытое первенство и чемпионат Беларуси по чирлидингу, областные соревнования и фестивали по спортивным и начинающим дисциплинам. С 2018 года спортсменам федерации стали присваиваться спортивные разряды. В конце 2021 года в Беларуси были два мастера спорта по виду спорта чирлидинг и около десяти кандидатов в мастера спорта, указано на сайте БФЧКП.