Юрий Бутусов: ВСУ установили на Курщине безвизовый режим 13.08.2024, 22:54

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Юрий Бутусов

Украинский журналист снимает репортаж в Курской области, проходя по следам бойцов ВСУ.

Украинский журналист Юрий Бутусов побывал на месте штурма украинских военных, проломивших российскую оборону на границе в направлении Курской области.

О своем путешествии в Россию он сообщил в Telegram-канале.

Журналист отметил, что снимает репортаж в Курской области, проходя по следам украинских бойцов.

«Снимаю репортаж на Курщине. ВСУ установили здесь безвизовый режим. Вот бетонная огневая точка российского ротного опорного пункта ВС РФ, которую взяли штурмом украинские воины, проломившие российскую оборону на границе на своем направлении в Курской области», - написал он.

Он отметил, что специально снял ротный опорный пункт противника для наглядного примера, насколько качественно оборудованы российские фортификационные сооружения для обороны.

«Ротный опорный пункт – настоящая крепость, качественное оборонительное сооружение на несколько сот квадратных метров, снял его полностью, чтобы показать как качественно враг строит фортификации», – добавил Бутусов.

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