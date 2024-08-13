Белорусский блогер хотел изобличить продавцов, но стал фигурантом «уголовки» 1 13.08.2024, 23:46

Подробности.

В Следственном комитете рассказали о ставшем фигурантом уголовного дела блогере из Минска, который распространял персональные данные ради раскрутки. Сообщается, что еще в октябре 2023 года 32-летний житель Минска стал активным образом развивать и продвигать в соцсетях свои аккаунты. Тематику блогов он выбрал весьма востребованную: это был контент про различные продовольственные магазины и показывал своей аудитории, как сотрудники торговли недобросовестно относятся к своей работе.

В один из дней он направился в магазин одной из торговых сетей, там стал вести себя вызывающе: привлекал излишнее внимание посетителей, отвлекал сотрудников от работы.

Разобраться с ситуацией подошла 40-летяня оператор торговой точки, она доброжелательно сообщила, что не дает своего согласия на съемку видео и последующую его публикацию в соцсетях. Однако мужчина эту съемку осуществлял.

- Он не стеснялся в выражениях, описывая свои впечатления после посещения магазина, кроме того, разместил персональные данные и фото женщины-оператора, - отметили правоохранители.

Видео фигурант выложил в интернет, а через некоторое время он решил повторить «успех»: вернулся в тот же магазин и продолжил провокации.

Как отметили в Следственном комитете, размещенные фигурантом ролики быстро набрали в интернете немало просмотров.

- Оператор магазина в миг приобрела нежеланное внимание к своей персоне: ролик с ее участием находился в топе просматриваемых видео. Женщина столкнулась с оскорблениями от незнакомых прохожих. Кроме того, 11-летняя дочка минчанки подверглась буллингу в школе от своих сверстников, - подчеркнули правоохранители.

Женщина была вынуждена обратиться к ним за помощью.

Действия минчанина квалифицированы как незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, совершенные в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

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