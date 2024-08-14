Глава дипломатии ЕС поддержал наступление ВСУ в Курской области
- 14.08.2024, 1:03
Жозеп Боррель провел разговор с главой МИД Украины.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом он заявил по итогам разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
«О последних событиях на фронте и контрнаступлении в Курске. Я вновь подтвердил полную поддержку ЕС борьбе украинского народа. Путину не удалось сломить украинское сопротивление его несправедливому вторжению, и теперь он вынужден отводить войска на территорию России», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Как уточняет РБК-Украина, Кулеба и Боррель обсудили шаги, направленные на расширение сотрудничества Киева и Брюсселя в сфере снабжения и производства вооружения.