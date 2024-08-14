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Украина и Британия начали переговоры по соглашению о 100-летнем партнерстве

  • 14.08.2024, 5:14
Украина и Британия начали переговоры по соглашению о 100-летнем партнерстве

Детали.

Украина провела первый раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и более глубокому партнерству.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Великобритания первой подписала безопасное соглашение с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве. Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании», - отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке Британии ради восстановления справедливого мира и невозможности новой агрессии против Украины.

Будущее комплексное долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Британией.

«Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы призваны закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности к экономике, от энергетики к культуре и искусству», - отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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