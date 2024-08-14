Прорыв в Курской области: Россия выводит войска из Калининграда 14.08.2024, 7:35

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Это абсолютно новая ситуация.

Россия начала перебрасывать войска в Курскую область даже из Калининграда, который не соединен со страной сухопутным путем. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

В первую очередь балтийский политик высказал украинскому главе государства уважение за действия и маневры на севере, имея в виду Курскую область. Очень хорошим знаком, по его мнению, является то, что вновь не начались разговоры про «красные линии» Владимира Путина, которые Запад не хочет пересекать.

В Литве также считают, что следующим шагом должно стать разрешение на использование средств дальнего поражения, ведь это поможет глубже поражать цели на вражеской территории. Вильнюс пообещал поддержать это и продолжить диалог.

«Мы сейчас видим, как они (россияне, — ред.) перемещают свои войска из Калининграда в Курск. Я говорю литовскому народу, вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им (ВС РФ, — ред.) нужно выводить войска из Калининграда. Мы даже называем это «демилитаризацией» Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных и вашим решениям. Мне кажется, что вы подняли мораль не только вашему народу и вашим ВСУ, но и нашему обществу», — заявил Лауринас Кащюнас.

Отдельно балтийский министр заявил, что народ Литвы теперь думает над тем, как можно еще сильнее помочь украинцам, ведь Силы обороны показывают, что можно достигать очень важных вещей за такое короткое время.

«Это на самом деле хороший ход и это абсолютно новая страница», — подытожил Лауринас Кащюнас.

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