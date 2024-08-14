Дроны нанесли самый массированный удар по Воронежу под под салют и музыку Сердючки

Дроны нанесли самый массированный удар по Воронежу под под салют и музыку Сердючки8
- 14.08.2024, 7:45
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Взрывы прогремели в районе военных аэродромов Балтимор и Борисоглебск.
В российском городе Воронеж и Воронежской области в ночь на 14 августа прогремели взрывы в результате атаки беспилотников и работы сил и средств противовоздушной обороны. При этом отражение воздушной атаки происходило на фоне запусков салюта и под музыкальное «сопровождение».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Об угрозе атак с применением БПЛА в Воронежской области местные власти рассказывали еще вечером накануне.
Позже в сети появились сообщения о работе ПВО в Воронеже.
Вместе с тем губернатор заявил о якобы ликвидации дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в области «нескольких украинских беспилотников самолетного типа». Российский чиновник добавил, что режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется.
Между тем уже после полуночи воронежские Telegram-каналы стали публиковать кадры, на которых фиксировались звуки взрывов в результате якобы работы ПВО из-за дроновой атаки. Это будто бы было в разных районах города и области.
Однако в сети параллельно обратили внимание на запуск фейерверков в Воронеже в Придонском во время ночного «отражения» воздушной атаки. Кроме того, в интернете обнародовали видео о некой вечеринке на парковке «Арены», с танцами под музыку Верки Сердючки.
Это вызвало волну критики на воронежских пабликах.
Как отметил Telegram-канал «Типичный Воронеж», это самый многочисленный налет БПЛА на область.
А позже Telegram-канал «Типичный Воронеж» написал о пожаре в Воронежской области в Хохольском районе будто бы после падения БПЛА на некий объект.
Российские медиа также пишут о ряде пожаров в Воронежской области и звуках взрывов. Сообщалось также о «бавовне» в Новой Усмане и взрывах в Борисоглебске.
В сети высказываются предположения, что одними из объектов атаки дрона могут быть военные аэродромы Балтимор и Борисоглебск в Воронежской области.
Позже воронежский губернатор написал в своем Telegram, что было ликвидировано «большое количество беспилотников самолетного типа», и по предварительной информации - пострадавших нет.
«В результате падения обломков БПЛА фиксируются незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта, возгорание сухой растительности. Распространения огня не допущено», - рассказал российский чиновник.