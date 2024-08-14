Forbes: Украинская авиация присоединилась к операции в Курской области 1 14.08.2024, 7:56

16,172

Истребитель Су-27 атаковал командный пункт россиян в поселке Теткино.

Авиация Воздушных сил ВСУ впервые ударила с истребителя по позициям россиян в Курской области.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что украинский истребитель Су-27 атаковал командный пункт россиян в поселке Теткино в нескольких километрах к северу от линии фронта. Примечательно, что атаку выполнил советский истребитель, а не F-16, которые недавно получила Украина.

Издание отмечает, что во вторник появились первые видео сброса украинскими самолетами американских бомб JDAM по целям в Курской области. По данным Forbes, украинские военные развернули «значительное количество» батарей противовоздушной обороны, а также средств радиоэлектронных помех, которые могут блокировать радиосигналы, а в некоторых случаях даже сбрасывать бомбы со спутниковым наведением.

«При значительной помощи беспилотников со взрывными устройствами, украинские батареи сбили несколько российских вертолетов. Отстреливаясь, российская артиллерия повредила один украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук», - отмечает издание.

Сильная ПВО россиян

В Forbes сообщили, что российская противовоздушная оборона вокруг Курска также очень мощная. Этим объясняется тот факт, что упомянутый Су-27 был замечен в полете всего в нескольких сотнях футов над полем боя после сброса планерных бомб. Пилоты с обеих сторон стараются летать как можно ниже и как можно чаще, чтобы избежать обнаружения вражескими радарами.

Хотя обе стороны разместили военные самолеты над зоной вторжения, вполне возможно, что россияне развертывают больше военных самолетов. Есть свидетельства российских бомбардировок, направленных как на украинские войска в Курской области, так и на базы ВСУ в Сумской области.

«Единственной подтвержденной целью украинской бомбы является российский командный пункт в Теткино. То есть, не понятно, распространили ли украинцы свою воздушную мощь непосредственно над линией фронта», - пишет издание.

По мнению Forbes, такие действия имели бы смысл. Несмотря на эскалацию украинских беспилотников и ракетных налетов на российские авиабазы в Курске и вокруг него, у россиян по-прежнему больше самолетов и бомб. Те 85 истребителей F-16, которые пообещали предоставить европейские союзники Украины, прибывают медленно и в небольшом количестве.

Самолетов меньше, но идем в наступление

Внештатный научный сотрудник Центра оборонных стратегий Ганс Мидтун отметил, что вполне возможно, что украинские военно-воздушные силы имеют только около 100 боевых самолетов после потери нескольких во время российских атак на украинские аэродромы летом этого года. По его словам, вторжение «бросит вызов и без того растянутым украинским вооруженным силам».

Незадолго до полномасштабного вторжения, Россия подготовила около 300 самолетов для воздушных атак против Украины, которые могут сбрасывать до 100 планерных бомб в день. Однако Воздушные силы ВСУ, скорее всего, сбрасывают только часть этого количества.

«Примерно в то же время, когда Су-27 бомбили российские позиции в Курске, другие украинские самолеты бомбили три удерживаемые Россией города в Харьковской области, примерно в 100 милях к востоку от Курского выступа», - пишет Forbes.

В то же время, отмечает издание, несмотря на серьезную нехватку самолетов, бомб и другого тяжелого вооружения, «вторжение» Украины не демонстрирует никаких признаков замедления.

«Мы переходим в наступление. Наша цель - растянуть позиции врага, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить собственную границу», - сказал Мидтуну неназванный украинский чиновник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com