В Белгородской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня
- 14.08.2024, 8:15
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Местные власти объясняют это «тяжелой обстановкой с безопасностью».
На территории всей Белгородской области (РФ) с сегодняшнего дня, 14 августа, вводится режим чрезвычайной ситуации (НС) регионального уровня. Местные власти объясняют это тяжелой обстановкой с безопасностью из-за войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Российский чиновник обнародовал соответствующее видеообращение в своем Telegram утром.
По его словам, обстановка в регионе «продолжает оставаться очень сложной и напряженной».
Российский чиновник пожаловался на «ежедневный обстрел» со стороны ВСУ, и рассказал, что в Белгородской области «разрушены дома, раненые, погибшие мирные жители».
Он также рассказал, что режим ЧС регионального уровня объявляется на всей территории области с целью «дополнительной защиты населения, предоставления дополнительных мер поддержки пострадавшим».
Кроме того, губернатор инициирует дальнейшее обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС в Белгородской области и на федеральном уровне.