В Белгородской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня 14.08.2024, 8:15

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Местные власти объясняют это «тяжелой обстановкой с безопасностью».

На территории всей Белгородской области (РФ) с сегодняшнего дня, 14 августа, вводится режим чрезвычайной ситуации (НС) регионального уровня. Местные власти объясняют это тяжелой обстановкой с безопасностью из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Российский чиновник обнародовал соответствующее видеообращение в своем Telegram утром.

По его словам, обстановка в регионе «продолжает оставаться очень сложной и напряженной».

Российский чиновник пожаловался на «ежедневный обстрел» со стороны ВСУ, и рассказал, что в Белгородской области «разрушены дома, раненые, погибшие мирные жители».

Он также рассказал, что режим ЧС регионального уровня объявляется на всей территории области с целью «дополнительной защиты населения, предоставления дополнительных мер поддержки пострадавшим».

Кроме того, губернатор инициирует дальнейшее обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС в Белгородской области и на федеральном уровне.

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