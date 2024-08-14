Экс-директора стеклозавода «Неман» судят за «измену государству» 2 14.08.2024, 8:24

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Грозит до 15 лет.

Игорь Батян больше 12 лет возглавлял стеклозавод «Неман». После освобождения с должности он ушел в управление хоккеем, а после оказался в тени. Сейчас стало известно, что Батян в СИЗО, причем статья — политическая, хотя мужчина не был замечен в движении за свободные выборы, пишет «Наша Ніва».

Игорю Батяну 60 лет. Родом он из Лиды. После школы поехал учиться в Минск в Белорусский государственный политехнический институт (ныне — БНТУ) по специальности «Машины и технология литейного производства».

Неизвестно, где он работал в советское время, но в независимой Беларуси карьера задалась. С 2000 по 2004 годы Батян работал директором по маркетингу на Лидском пивзаводе. А вскоре его назначили руководителем стеклозавода «Неман» в Березовке — городе в Лидском районе.

Работа шла не без сложностей — за отсутствие отдачи от завода в 2009-м Батяна покритиковал КГК, после чего на него завели уголовное дело. Батян в ответ начал слать челобитные Лукашенко, под которыми вынуждал подписываться работников завода.

Тогда Батяна не посадили, подержав под подпиской, а дело как-то замялось.

Следующий «казус» случился в 2014 году. Тогда госмедиа писали, что Батян «ответит материально» за срыв проекта по открытию производства стекловаты на заводе «Неман». Через год цех открылся, но появилась новая проблема — жители Берёзовки были недовольны ухудшением качества воздуха, отвечать снова пришлось Батяну.

В результате директора сняли с должности в 2017 году. Батян не растерялся и открыл в себе талант хоккейного менеджера — возглавил отдел детско-юношеского хоккея и развития Федерации хоккея Беларуси.

Вероятно, хоккеем он интересовался и раньше — в 2016-м он героически защищал отечественный хоккей в комментариях издания Tribuna.com. После 2018 года Игорь Батян пропал с радаров.

В 2020-м Батян публично никак себя не проявил. 16 августа, в день самых массовых в истории современной Беларуси протестов, его телеграм-аккаунт вступил в большую группу ябатек «За Беларусь!», но ничего не писал. Возможно, его туда просто пригласили — туда забросили несколько тысяч функционеров за один день, точно по разнарядке сверху.

На страницах в соцсетях Игорь Батян публикует иконы и изображения святых, цитаты разных известных людей прошлого, фото и видео из путешествий, песни о величии многонациональной России. А среди его подписок в основном российские медиа (из которых на первом месте канал «Царьград»), религиозные сообщества, а также паблики о путешествиях и природе. Ничто не выдает в нем противника режима.

Батян не был онлайн во всех соцсетях с октября 2023 года — вероятно, тогда его и задержали.

Суд над Батяном начнется 26 августа в Гродненском областном суде. Его обвиняют в «измене государству» (ч. 1 ст. 356 УК). Ему грозит от 7 до 15 лет колонии. Обстоятельства дела неизвестны.

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