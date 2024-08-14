Украинское наступление на Курск образумило Медведева

Украинское наступление на Курск образумило Медведева10
- 14.08.2024, 8:33
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Экс-президент РФ неожиданно сменил тон.
Бывший президент России Дмитрий Медведев, который после начала войны с Украиной стал главным «рупором» ядерной риторики Кремля, неожиданно сменил тон, пишет The Moscow Times.
После вторжения ВСУ в Курскую область, которое продолжается восьмой день и охватило территорию не менее 800 квадратных км, прежде щедрый на угрозы Медведев ни разу не высказался об ответном ядерном ударе по Киеву или западным столицам.
В телеграм-канале Медведева, где раньше ядерные угрозы публиковались с частотой до одного раза в месяц, за последнюю неделю появился лишь один пост. 8 августа замглавы Совбеза назвал целью операции ВСУ «получения новой порции денег и оружия», а также призвал «идти до Одессы, Харькова и Николаева», чтобы «наказать нацистов».
9 августа Медведев грозил Германии российскими танками на площади Республики (перед Рейхстагом в Берлине) за то, что Бундестаг одобрил использование немецкой военной техники в ходе курской операции ВСУ.
13 августа партия «Единая Россия» опубликовала видео с Медведевым, где тот обещает «заслуженное наказание» руководству Украины и призывает собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области. Позднее Медведев призвал Курские власти подсчитать ущерб, чтобы позднее «предъявить (его) к оплате» украинской стороне. «Надо будет еще окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них — а мы взыщем обязательно», — пообещал он.
Последний раз Медведев грозил ядерным оружием в середине июля.