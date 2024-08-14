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«Шойгу, Герасимов, где снаряды?»: бойцы ВСУ записали видео из штаба 60-й мотобригады российской группировки «Курск»

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  • 14.08.2024, 8:52
  • 7,834
«Шойгу, Герасимов, где снаряды?»: бойцы ВСУ записали видео из штаба 60-й мотобригады российской группировки «Курск»

Украинские военные пародируют Пригожина.

Бойцы ВСУ выложили в Сеть кадры из пункта управления 28-го стрелкового батальона 60-й мотобригады группировки «Курск».

На видео украинские военнослужащие пародируют Пригожина, который в свое время постоянно требовал от Шойгу и Герасимова снаряды для ЧВК «Вагнер», пишет dialog.ua.

Также украинские защитники делают вид, что просят в качестве подкрепления выслать всего два танка.

Тем временем в Минобороны РФ в срочном порядке начали формировать новый «Курский батальон».

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