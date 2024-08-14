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Гомельчанин хотел выгнать бывшую жену из квартиры, но не учел один нюанс

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  • 14.08.2024, 8:57
  • 4,856
Гомельчанин хотел выгнать бывшую жену из квартиры, но не учел один нюанс

Есть два варианта, как в данном случае разделить квартиру.

Жительница Гомеля уже три года не может разделить жилье с бывшим мужем, а сейчас он заявил ей, что квартира полностью его, пишет «Белка».

«В 2020 году мы с мужем купили квартиру, оформили ее на него, а спустя год развелись. С тех пор в этой квартире живу я с детьми. Муж сначала пообещал, что мы продадим жилье и поделим доход, но потом передумал. Только недавно я поняла почему. По словам мужа, о своих правах на эту квартиру я уже не могу заявить, так как с момента расторжения брака прошло три года. Это действительно так? Как нам теперь разделить недвижимость?» — описала свой случай гомельчанка.

В ситуации помогла разобраться заведующая нотариальной конторой № 2 Советского района Гомеля Светлана Кучинская.

По словам нотариуса, муж в этом случае не прав.

«Срок исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права, и это необязательно день расторжения брака (часть 1 статьи 201 Гражданского кодекса Республики Беларусь)», — пояснила Кучинская.

Она отметила и еще один важный нюанс: если один супруг после развода уехал из общей квартиры добровольно, то это не нарушает его имущественных прав. Три года считаются с того момента, когда один из супругов отказался выделять другому долю.

Нотариус уточнила: если супруги смогут договориться, то есть два варианта, как разделить квартиру.

Один из них заключается в том, чтобы составить письменное соглашение о разделе и удостоверить его у нотариуса. Здесь очень важно, чтобы оба были согласны.

Второй способ — получить у нотариуса свидетельство о праве собственности на доли в имуществе, нажитом в период брака. Бывшим супругам этот документ выдают независимо от того, когда они развелись.

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