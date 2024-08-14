Байден: Это создает настоящую дилемму для Путина

Байден: Это создает настоящую дилемму для Путина2
- 14.08.2024, 9:03
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Президент США впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области.
Президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских военных на территории Курской области создает серьезную дилемму для российского диктатора Владимира Путина.
Глава Белого дома впервые высказался по поводу операции ВСУ в ходе визита в Новый Орлеан, передает The New York Post.
«Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней (чтобы быть в курсе событий. - ред.), и это создает настоящую дилемму для Путина», - сказал президент США.
Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока продолжается военная операция.