«Путин допустил роковую ошибку» 5 14.08.2024, 9:19

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Военный аналитик озвучил прогноз.

Глава страны-агрессора России Владимир Путин допустил большую ошибку в реагировании на операцию Сил обороны Украины в Курской области РФ.

Оккупант должен был принять решение о перебрасывании сил с востока нашей страны на защиту собственной территории. В то же время диктатор решил продолжать наступление на Донбассе и одновременно проводить «антитеррористическую операцию» в Курской области.

Более того – он де-факто создал два центра принятия решений, конфликт между которыми неизбежен.

Эта ошибка, а также эффективные действия Сил обороны, дают основания для позитивных прогнозов. Враг будет вынужден останавливать наступление на Покровском направлении. Уже сегодня можно утверждать, что украинская армия перехватила инициативу. До конца года ситуация на поле боя может существенно улучшиться.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

– Первый вопрос – относительно операции Сил обороны Украины в Курской области России. Считаете ли вы, что украинской армии следует продвигаться дальше в глубь территории страны-агрессора? Целесообразно ли на этом этапе придержать силы для участков фронта на территории Украины?

– Этот вопрос может комментировать только главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Сырский.

– Считаете ли вы, что благодаря операции в Курской области на востоке нашей страны интенсивность боевых действий уменьшилась?

– Замысел операции может быть разный, но я могу сказать следующее. На самом деле, Россия поставлена перед стратегической дилеммой: либо прекращать наступление на востоке Украины, собирать достаточные силы и пытаться выбивать украинские войска из Курской области, либо принять неверное решение, которое Путин в принципе уже принял – пытаться продолжать наступать в Украине и пытаться решить эту, как они говорят, «проблему Курской области» теми силами, которые можно будет собрать вне основных направлений наступлений, во всяком случае, Покровского направления.

В результате только что кураторами так называемой контртеррористической операции в Курской области был назначен ближайший соратник Путин Алексей Дюмин, претендующий на звание его преемника, и еще один его ближайший соратник Виктор Золотов.

Что это значит? Что на самом деле сейчас будет два центра принятия решений. Герасимов будет заниматься Донбассом, а Курской областью будут заниматься Дюмин и Золотов как командующий росгвардией. В результате между этими центрами возникнет противоречие и возможно конфликт, потому что и Дюмину, и Золотову нужно доказать свою успешность. Но чем доказывать? Войск нет. Пытаться росгвардией выбить украинские войска? А это войска, это тяжелая техника, это действительно эффективная группировка. В то же время Герасимову поставлена задача до конца этого года оккупировать весь Донбасс.

Поэтому я думаю, что в ближайшее время возникнет контраверсия между этими двумя центрами принятия решений, центрами управления, поскольку ни первое, ни второе направление не будет успешным.

В результате наступление на Покровском направлении будет остановлено. За это время Дюмин и Золотов соберут все, что можно по другим направлениям фронта, например, с юга. Могут начать снимать с Харьковского направления, с Волчанска. Конечно, это приведет к контрнаступлению украинских Сил обороны.

Путин допустил роковую ошибку, наступление на Покровск будет остановлено. Военный аналитик Самусь озвучил прогноз

А дальше, через некоторое время, скажем, в краткосрочной перспективе Россия столкнется с огромной проблемой в связи с тем, что украинское командование примет еще несколько решений – пока я не буду о них говорить, – которые еще больше обострят эту стратегическую дилемму.

– Можно ли сказать, что украинской армии удалось перехватить инициативу на поле боя?

– Да, удалось.

– Можем ли мы надеяться, что это продлится достаточно долго?

– Конечно. Это новый этап войны.

– Может ли этот новый этап войны привести пусть не в ближайшее время, но в обозримой перспективе к победе?

– Таких прогнозов я не могу озвучивать. Дело в том, что это один из этапов. Да, это новый этап, это новая реальность, инициативой владеют Вооруженные силы Украины. Но все будет зависеть от того, как любая из сторон будет выполнять свои задачи.

Если руководству Украины удастся реализовать все свои планы – подчеркиваю все, а не только относительно Курской области, я не буду уточнять, где именно, – тогда будут созданы условия для улучшения наших позиций до конца года. Если нет, то нет.

Но шансы на то, чтобы улучшить ситуацию, у нас есть. Это сто процентов. О победе пока, конечно, рано говорить.

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