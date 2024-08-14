«Премиальные рояли стоят в районе €230 тысяч — как Lamborghini»1
- 14.08.2024, 9:31
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Белорус выбрал для себя одну из самых редких профессий в мире.
Репортаж о самом редком деле в Беларуси
Минчанин Сергей Стецко, мастер Grand Piano Lab, — одновременно и пианист, и «инженер». Он выбрал для себя одну из самых редких профессий в мире: восстанавливать старинные рояли, пишет onliner.by.
Причем его не смущает очевидный парадокс: дизайнерские концертные инструменты стоят сумасшедших денег, а вот жизнь музыкантов не всегда проходит в достатке.
«Моя работа — это служение, призвание, а не вопрос богатства, — мягко улыбается Сергей, касаясь клавиш столетнего Blüthner. — Да, наверное, быть реставратором — красивый способ эскапизма, бегства от реальности. Для меня музыка всегда была и утешением, и развлечением, и смыслом жизни».
Сегодня команда Grand Piano Lab — это четыре человека и собака Альба, «emotional support animal». В мастерской они делают уникальные для Беларуси вещи. Ну хотя бы вырезают накладки на клавиши из бивня мамонта. Или рисуют великого Рихтера на крышке немецкого рояля 1907 года.
В свои 36 Сергей, кажется, постиг мудрость человеческого существования: «Главное — найти самого себя. Пройти путь так, чтобы оглянуться назад и понимать, для чего все это было». И, разумеется, слушать музыку — как слушал ее Шопен.
«Культура старинных роялей сейчас переживает рост. Приходит и в Россию, и в Беларусь, — говорит Сергей Стецко. — У нас есть сильные мастера, которые ничем не уступают европейским, и это очень здорово. Я думаю, что все будет хорошо».