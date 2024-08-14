Счастье все же можно купить за деньги: ученый назвал конкретную цифру 21 14.08.2024, 9:45

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Жизнь в бедности втрое повышает риск депрессии и тревожности.

На протяжении тысячелетий люди задаются вопросом: можно ли купить счастье за деньги? Идея, что счастье не купишь за деньги, крепко укоренилась в обществе. Однако новое исследование ставит это под вопрос, утверждая, что деньги все же могут купить счастье, сообщает IFLScience.

Мэтью Киллингсворт, старший научный сотрудник Школы бизнеса Уортон при Пенсильванском университете, в своей новой работе пришел к выводу, что утверждение о том, что счастье не в деньгах, ошибочно. Он обнаружил, что уровень счастья постоянно рос до дохода в несколько сот тысяч долларов в год. Но что происходит после этого? Стабилизируется ли счастье, снижается или продолжает расти?

Результаты исследования свидетельствуют, что деньги могут купить счастье, а жизнь в бедности втрое повышает риск депрессии и тревожности. В то же время неожиданная удача значительно улучшает наше краткосрочное счастье. По словам Киллингсворта, с психологической точки зрения, регулярная зарплата – это как выигрыш в лотерею, а более высокий годовой доход связан с общим счастьем и благополучием человека.

В своем исследовании Киллингсворт сравнил данные трех групп респондентов, в общей сложности 33 000 человек:

• люди с низким доходом;

• люди со средним доходом;

• очень богатые люди.

Результаты анализа показывают, что богатые люди гораздо счастливее по сравнению с теми, кто зарабатывает более 500 000 в год. Более того, разница между богатыми людьми и имеющими средний доход оказалась почти втрое больше, чем между людьми со средним и низким доходом. Это ставит под сомнение идею, что люди со средним доходом достигают пика своей кривой "деньги-счастья".

Исследователь также отмечает, что абсолютная разница в счастье между богатыми и бедными людьми была очень велика. Таким образом, автор исследования пришел к выводу, что связь между количеством денег и счастьем сохраняется, независимо от того, насколько высоко вы поднялись по экономической лестнице.

Киллингсворт также подчеркивает, что связь между счастьем и богатством не ограничивается только возможностью покупать больше материальных благ. Он считает, что эта связь более глубокая: богатство больше связано с чувством безопасности, которое дает больший запас денег. На самом деле, большее чувство контроля над жизнью может объяснить около 75% связи между деньгами и счастьем.

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