«Как был дурдом с местами, так и остался» 2 14.08.2024, 9:46

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Белорусские мамы о ситуации с детскими садами.

В Бресте новый детский сад №13 на Вульке-3 начали строить в 2023 году. В настоящее время строительные работы находятся на стадии завершения. Одновременно идет благоустройство территории. В садике планируются 19 групп, в том числе три ясельных.

Общая сметная стоимость объекта (с учетом покупки оборудования) составила около 18 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет областной инвестиционной программы. Это уже третий детский сад, построенный в Бресте по подобному проекту за последние 5 лет.

Новость о скором открытии нового дошкольного учреждения на Вульке-3 распространилась в СМИ. Не заставили себя ждать и комментарии. Так, в одном из пабликов в Instagram, пользовательница написала, что «детский сад еще не открыли, а мест уже нет».

Как оказалось, подобная реакция наблюдалась во многих социальных сетях. Журналист BGmedia почитал комментарии брестчан по поводу открытия нового детсада и наличия в нем мест. Ситуация следующая:

«Мест нет для большинства детей, живущих рядом с садом».

«Интересно, с каких районов будут возить детей в этот новый сад?».

«Живу возле этого сада. Внука в этот сад не взяли, а прописан у меня. Возить в город нужно. Скажите, этот сад только для крутых?».

«На всех садов не хватает. Район большой новых домов куча, а сада всего три».

Некоторые из участниц беседы пояснили, что в этот сад «попадают дети, рожденные с сентября по начало ноября», а место дошколятам дают не по прописке, а «по номеру в очереди».

«Чтобы попасть около дома, нужно родить в сентябре».

«Если номер до 300, то вероятность есть. Если больше, то скорее всего шансы маловероятны».

«У моего старшего сына 19 октября день рождения 2015 года рождения, в свое время мы прошли в южный только, с номером 250. Возможно через столько лет ситуация изменилась. Хотя, как показывает практика, как был дурдом так и остался с местами».

Некоторые участницы беседы делились своим опытом и писали, что такая ситуация в целом по Бресту. Например, у одних «через дорогу есть два сада, но должны возить детей не пойми куда».

«Мы тоже жили на Махновича, а возили на Янки Купалы. Сейчас живем на Ковалево и также возим, хотя рядом школа-сад, в которую мы не попадаем по прописке», — написала одна из пользовательниц.

«Строят-строят те детсады, а попасть как повезет. Живешь рядом, а вози за тридевять земель! Такое неграмотное распределение порядком поднадоело! Сколько уже можно издеваться над родителями? В администрации одна коррупция. Что такое 350 мест? Прям смешно. Курятник».

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