Ретивая пропаганда вдруг приуныла 1 Телеграм-канал «Депутатские будни»

14.08.2024, 9:53

8,918

«Дела крымские» имеют совсем другой коленкор.

Безусловно главная тема этих дней - слухи о назначении помощника президента Алексея Дюмина куратором КТО в Курской области. Как положено в российской истории в час испытаний стране понадобились герои, которые обязаны исправить, то что за годы наворотили «гениальные» стратеги. Вот только героизм он разовый, а не системный.

Опальные Суровикин, Попов и Ратибор очевидно на эту роль не утверждены, Бортников может остаться «за бортом», как и «докладчик» Герасимов, зато на передний край вывели уроженца курских просторов генерал-полковника, Героя России Алексея Дюмина. Информацию якобы подтверждает и депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов, а ретивая пропаганда наперебой трубит, что это назначение должно, как минимум, воодушевить войска, а что приуныли?

Дюмин начинал в ФСО, позже занимал пост замминистра обороны, а потом работал губернатором Тульской области. Ему прочили пост министра обороны, но с мая 2024 года Дюмин является помощником президента и секретарем Госсовета. Однако опыта подобных операций у Дюмина нет - «дела крымские» имеют совсем другой коленкор.

Телеграм-канал «Депутатские будни»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com