Ретивая пропаганда вдруг приуныла

Ретивая пропаганда вдруг приуныла1
- Телеграм-канал «Депутатские будни»
- 14.08.2024, 9:53
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«Дела крымские» имеют совсем другой коленкор.
Безусловно главная тема этих дней - слухи о назначении помощника президента Алексея Дюмина куратором КТО в Курской области. Как положено в российской истории в час испытаний стране понадобились герои, которые обязаны исправить, то что за годы наворотили «гениальные» стратеги. Вот только героизм он разовый, а не системный.
Опальные Суровикин, Попов и Ратибор очевидно на эту роль не утверждены, Бортников может остаться «за бортом», как и «докладчик» Герасимов, зато на передний край вывели уроженца курских просторов генерал-полковника, Героя России Алексея Дюмина. Информацию якобы подтверждает и депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов, а ретивая пропаганда наперебой трубит, что это назначение должно, как минимум, воодушевить войска, а что приуныли?
Дюмин начинал в ФСО, позже занимал пост замминистра обороны, а потом работал губернатором Тульской области. Ему прочили пост министра обороны, но с мая 2024 года Дюмин является помощником президента и секретарем Госсовета. Однако опыта подобных операций у Дюмина нет - «дела крымские» имеют совсем другой коленкор.
Телеграм-канал «Депутатские будни»