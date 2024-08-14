закрыть
14 августа 2024, среда, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ретивая пропаганда вдруг приуныла

1
  • Телеграм-канал «Депутатские будни»
  • 14.08.2024, 9:53
  • 8,918
Ретивая пропаганда вдруг приуныла

«Дела крымские» имеют совсем другой коленкор.

Безусловно главная тема этих дней - слухи о назначении помощника президента Алексея Дюмина куратором КТО в Курской области. Как положено в российской истории в час испытаний стране понадобились герои, которые обязаны исправить, то что за годы наворотили «гениальные» стратеги. Вот только героизм он разовый, а не системный.

Опальные Суровикин, Попов и Ратибор очевидно на эту роль не утверждены, Бортников может остаться «за бортом», как и «докладчик» Герасимов, зато на передний край вывели уроженца курских просторов генерал-полковника, Героя России Алексея Дюмина. Информацию якобы подтверждает и депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов, а ретивая пропаганда наперебой трубит, что это назначение должно, как минимум, воодушевить войска, а что приуныли?

Дюмин начинал в ФСО, позже занимал пост замминистра обороны, а потом работал губернатором Тульской области. Ему прочили пост министра обороны, но с мая 2024 года Дюмин является помощником президента и секретарем Госсовета. Однако опыта подобных операций у Дюмина нет - «дела крымские» имеют совсем другой коленкор.

Телеграм-канал «Депутатские будни»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников