В престижном дачном поселке под Минском продается недорогой компактный дом 2 14.08.2024, 10:22

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Беспокоиться об обустройстве дома и участка не придется.

Если вы ищете дачу для комфортного сезонного или даже постоянного проживания, то обратите внимание на этот дом в 12 километрах от Минска. Уютная деревянная дача со всеми удобствами продается сразу с мебелью и техникой. То есть, беспокоиться об обустройстве дома и участка не придется. Можно сразу наслаждаться оставшимися летними деньками, пишет realt.by.

Дом располагается в известном садовом товариществе «Моя отрада». До него от Минска — 12 километров (Гродненское направление). Про этот престижный дачный поселок мы делали отдельный материал.

Построена дача в 2017 году. Она стоит на свайно-ростверковом фундаменте. Деревянный дом внутри и снаружи окрашен немецкой краской Remmers. Крыша — металлочерепица.

Площадь двухэтажного дома насчитывает 83 квадратных метра. К постройке примыкает застекленная терраса.

На первом этаже дачи находится просторная кухня-гостиная, жилая комната и ванная.

На мансардном этаже — две спальни.

Дом отлично подойдет для сезонного и постоянного проживания. Обратите внимание, что дача продается с мебелью и техникой.

Пол на даче − деревянный, а в коридоре и в ванной − керамогранит с подогревом. Отапливается дом газом, но тут есть и печка.

Все удобства в доме присутствуют. Центральные инженерные сети − газ, вода, электричество, оптоволокно. Канализация − местная скважина, но при желании можно подключиться и к центральной.

Дом расположен на ровном участке площадью 10 соток. Территория у дома облагорожена, тут есть газон, деревья и кусты. Новых хозяев порадуют взрослые плодовые деревья (3 яблони, 2 черешни), 2 куста голубики и несколько насыпных грядок. Практически от всех соседей участок прикрывает живая изгородь из туй и гортензий.

На территории установлен мангал, есть беседка и сарай для хозяйственного инвентаря.

Стоимость дачи — 89,9 тысячи долларов.

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