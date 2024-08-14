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Командир «Ахмата» отрекся от попавших в плен «кадыровцев»

  • 14.08.2024, 10:12
  • 7,570
Командир «Ахмата» отрекся от попавших в плен «кадыровцев»

Для Апти Алаудинова они уже не «кадыровцы»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признал, что в боях за Курскую область в плену ВСУ оказались «кадыровцы».

После публикации украинцами несколько видео с пленникам этот факт признал командир чеченского спецподразделения Росгвардии «Ахмат» Апти Алаудинов.

Ранее он это категорически отрицал, передает Диалог.UA .

Ранее Алаудинов настойчиво утверждал, что ни один «ахматовец» не попал в руки ВСУ на Курщине.

13 августа он был вынужден признать, что солгал. Оправдывается «кадыровец» тем, что в плен якобы попали бойцы какого-то другого подразделения «Ахмат».

«Да, я сказал (...), что ни один боец «Ахмата» не сдался в плен… Да, мы в курсе, что, когда вы (ВСУ - ред.) заходили, вы взяли в плен трех бойцов «Ахмат-Чечня». Мы их видели! Все! Признаем... Но у вас нет ни одного бойца спецназа «Ахмат», - заявил Алаудинов.

Он также вычеркнул из числа «кадыровцев» тех чеченских военных, которые сдались ВСУ.

«Чеченец, который попал в плен, он уже не «кадыровец», - сообщил Алаудинов.

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