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В Беларуси доступ к реестру перевозчиков получат и пассажиры

  • 14.08.2024, 10:31
  • 1,882
В Беларуси доступ к реестру перевозчиков получат и пассажиры

Стало известно, что можно будет узнать.

С 1 ноября любой человек, едущий на такси или в маршрутке, сможет видеть в режиме онлайн, кто оказывает ему такую услугу и значится ли перевозчик, транспортное средство и водитель в реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

Об этом рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий.

Сперва такую возможность предусмотрят на сайте (точный адрес представитель министерства не озвучил), а в дальнейшем планируется разработать мобильное приложение. Информацию можно будет получить по регистрационному знаку транспортного средства. Если выяснится, что осуществляется нелегальная перевозка, пассажир имеет право сообщить об этом факте в контролирующие органы, отметил начальник управления.

Напомним, реестр автомобильных перевозок заработал в Беларуси 1 августа. По состоянию на 12-е число там значится 10 диспетчеров такси и порядка 50 перевозчиков; также оформлены заявления о включении водителей и транспортных средств в систему, поделился Андрей Гладкий.

Чтобы попасть в реестр, субъекту хозяйствования (а это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) необходимо зайти на сайт «Е-Паслуга», в электронном виде оформить заявку и собрать необходимые сведения. Видеопамятки по данной теме размещены на сайте Транспортной инспекции.

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