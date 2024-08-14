В Беларуси доступ к реестру перевозчиков получат и пассажиры
- 14.08.2024, 10:31
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Стало известно, что можно будет узнать.
С 1 ноября любой человек, едущий на такси или в маршрутке, сможет видеть в режиме онлайн, кто оказывает ему такую услугу и значится ли перевозчик, транспортное средство и водитель в реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.
Об этом рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий.
Сперва такую возможность предусмотрят на сайте (точный адрес представитель министерства не озвучил), а в дальнейшем планируется разработать мобильное приложение. Информацию можно будет получить по регистрационному знаку транспортного средства. Если выяснится, что осуществляется нелегальная перевозка, пассажир имеет право сообщить об этом факте в контролирующие органы, отметил начальник управления.
Напомним, реестр автомобильных перевозок заработал в Беларуси 1 августа. По состоянию на 12-е число там значится 10 диспетчеров такси и порядка 50 перевозчиков; также оформлены заявления о включении водителей и транспортных средств в систему, поделился Андрей Гладкий.
Чтобы попасть в реестр, субъекту хозяйствования (а это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) необходимо зайти на сайт «Е-Паслуга», в электронном виде оформить заявку и собрать необходимые сведения. Видеопамятки по данной теме размещены на сайте Транспортной инспекции.