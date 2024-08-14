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В Москве вспыхнул очередной торговый центр

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  • 14.08.2024, 10:55
  • 3,680
В Москве вспыхнул очередной торговый центр

Тушить собираются с помощью авиации.

Утром 14 августа в Москве загорелся пожар в ТЦ «Рио» на ул. Большой Черемушинской. Из здания поднимается густой дым, виден открытый огонь. Спецслужбы собираются сражаться с огнем с помощью авиации.

Об этом сообщили российские и украинские СМИ. Отмечается, что предварительно возгорание началось в районе фитнес-центра, есть угроза распространения огня. Всех людей из здания вывели, пострадавших предварительно нет.

Впоследствии оперативные службы сообщили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ.

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