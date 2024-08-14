Врач пояснила, сколько чипсов и сухариков в день можно есть 1 14.08.2024, 10:59

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Специалист дала несколько важных рекомендаций.

Различные исследования и специалисты выделяют ряд продуктов, которые даже получили условное название «мусорных». Это чипсы, сухарики, снеки, газировки и прочие вкусные «неполезности». Но не секрет, что сколько бы их ни запрещали, все продолжают их есть в том или ином виде и количестве.

А можно ли включать в свой рацион такие продукты, чтобы не лишать себя удовольствия и в то же время не вредить здоровью? Об этом «АиФ» рассказала Юлия Атаманова, врач-эндокринолог.

— Я как диетолог категорически против разделения еды на вредную и полезную и уж тем более называния еды «мусорной». Да, употребление чипсов, сладостей, газировок в больших количествах будет неэффективно для снижения веса и здоровья в целом. Но все мы люди, и «еда для радости» должна быть. В идеале она не должна превышать 10% от суточной калорийности рациона (в среднем это 200-300 ккал в сутки).

Как это выглядит на практике? Желательно есть такую еду один раз в день, после основного приема пищи, в спокойной обстановке, максимально наслаждаясь вкусом. Лучше отложить все гаджеты и сконцентрироваться именно на вкусе еды.

Порцию стоит сразу ограничить (например, если это шоколад, то положить себе на тарелку только одну полоску шоколада, остальное убрать, если это чипсы — то положить себе порцию в отдельную чашку и т. д.) — все эти действия повысят осознанность в отношении пищи. Ведь часто нам вполне достаточно одной конфетки, чтобы получить удовольствие. Но если мы будем её есть голодными или второпях, то можем даже не заметить, что мы её съели, и нам потребуется больше конфет для получения удовольствия.

Также важно понимать, что сладкий кофе — это тоже полноценный десерт. Поэтому, если вы выпили большой кофе с сахаром — свою норму сладкого вы уже за этот день употребили.

Есть ли более полезные альтернативы чипсам, газировке, сладостям?

Да, есть. Например, вместо газировки с сахаром можно попробовать камбучу — она газированная, немного сладкая, плюс является отличным пробиотиком. Только важно читать состав — калорийность на 100 гр. не должна превышать 5 ккал). Но всё-таки лучше постепенно отходить от употребления напитков с сахаром и утолять жажду водой.

Вместо чипсов можно попробовать несладкий попкорн — там одинаковая калорийность, но в попкорне больше клетчатки, меньше жиров, часто он продается в меньшем объеме, чем чипсы — вероятность переесть ниже. Вместо сладких десертов можно попробовать пастилу без сахара или свежие фрукты.

Но важно понимать, что нужно есть ту еду, которую вы хотите. Если вы очень хотите именно шоколад, не стоит заменять его на пастилу. Скорее всего, вы съедите пастилу, а потом ещё и шоколад.

Ещё нужно отметить, что в рационе обязательно должны быть овощи, цельное зерно, белок и полезные жиры. Ваш рацион должен быть сбалансированным, чтобы не было постоянной тяги к сладостям, чипсам, сладкой газировке и т. д. и вы могли ограничить потребление этих продуктов до рекомендуемой нормы.

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