Одна из стран вводит проверки целевого использования «шенгена» 2 14.08.2024, 11:13

2,466

Белорусам придется доказать, что они посетили страну.

Ситуация с «шенгеном» уже давно устаканилась в тяжелом состоянии. По сути, реалистичных и относительно незатратных способов его получения у белорусских туристов около трех: через немецкое, греческое и итальянское посольство. А ведь стран, куда хочется скататься, гораздо больше — тут уже включаются всем известные хитрости, отмечает «Онлайнер».

О том, что в стране, чье посольство вам поставило визу, хотя бы ради приличия нужно пробыть больше всего дней в первой поездке, знают все. Но проверяют целевое использование крайне редко: если уж дело и дошло, то чаще всего в окошке просто ограничатся вопросом. Однако итальянцы теперь будут действовать решительнее.

«При повторном обращении за визой мы просим заявителей представить свидетельства прежних поездок в Италию», — говорится в уведомлении на сайте дипмиссии.

То есть если вы уже получали итальянский «шенген», то при следующем обращении к стандартному пакету документов нужно будет приложить что-то из этого:

- оплаченное проживание в Италии с указанием фамилий и дат;

- оплаченные билеты в Италию или посадочные талоны предыдущих поездок;

- именные чеки на расходы в Италии (сумма одного не менее €50);

- выписка с банковского счета, отражающая расходы в Италии;

- совместные фотографии — для заявителей по приглашению граждан Италии.

В посольстве подчеркивают, что какие-нибудь из не упомянутых, но железных доказательств вашей поездки в Италию тоже сгодятся. Все это не входит в официальный пакет документов, но если спросят — придется выкручиваться, как это делал, например, Алексей:

«При подаче на итальянскую деловую визу в заявлении просил выдать туристическую жене и детям. Это уже вторая наша подача, в первый раз дали «однократки». В окошке просили дать любые доказательства, что семья была в Италии. С собой на телефоне были только фото из Сан-Марино, но я смог им доказать, что в Сан-Марино невозможно попасть, не побывав в Италии. Этого оказалось достаточно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com