И поделом тебе, Владимир Владимирович 2 Альфред Кох

14.08.2024, 11:12

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Земля уходит у него из-под ног.

Прошли два года и сто семьдесят один день войны. Обе противоборствующие армии продолжают наступление. Да, так бывает. Одна в Донецкой области, а другая - в Курской.

Еще позавчера сообщили, что на территории Курской и некоторых других областей РФ Путиным был введен режим контр-террористической операции (КТО) и будто бы руководить этой КТО назначен директор ФСБ Александр Бортников.

Чего бы он там наруководил - непонятно, поскольку никакого опыта командования крупными военными группировками, тем более из разных ведомств, у него нет. Но теперь, вроде бы, его уже убрали с этой позиции и руководить КТО теперь будет Александр Дюмин (путинский фаворит и секретарь Госсовета).

Такая чехарда начальников - первый признак паники. Сегодняшние кадры с Путиным на очередном совещании, посвященном ситуации в Курской области, лишний раз это подтверждают.

Путин вел себя крайне необычно: озирался по сторонам, не мог толком сосредоточится, держал руки как-то неестественно, ладонями вверх и постоянно их потирал. При этом уводил разговор в сторону, прерывал докладчика (если тот говорил неприятные вещи) и было видно, что он растерян и находится на грани срыва.

По свидетельству многих «приближенных к телу» о Дюмине у Путина сложилось представление как о человеке, которые ему беспредельно предан и при этом может решить задачу практически любой сложности. Путин, например, высоко оценил то, как Дюмин разруливал ситуацию с эвакуацией Януковича в 2014 году последовавшую за этим аннексию Крыма.

Можно сказать, что если Красиков является личным киллером Путина, то Дюмин - его личный решала. Помните мистера Вульфа (персонажа Харви Кейтеля в «Криминальном чтиве»), который «решает вопросы»? Вот что-то в этом роде. Если у тебя возникли какие-то серьезные проблемы, нужно позвонить мистеру Вульфу, он приедет и все разрулит.

Привлечение Дюмина взамен Бортникова (буквально через день после того, как Бортников был официально назначен руководить КТО) и отсутствие даже в проекте в качестве руководителей Герасимова или Золотова - это важный сигнал о том, что Путин разуверился уже практически во всем своем окружении.

Уже писали, что Путин категорически боится назвать войну - войной. Казалось бы куда уже дальше: вражеская армия вторглась вглубь территории твоей страны на десятки километров и проводит крупную войсковую операцию, с привлечением тяжелой бронетехники и артиллерии. Если это не война, то тогда что такое война?

Но - нет! У Путина это вовсе не война, а КТО. Всего лишь - КТО. Какая-то банда террористов захватила заложников и где-то прячется вместе с ними. Сейчас мы соберем спецназ, «Альфу», найдем их и все порешаем. Эй, вы там! Вы окружены! Сдавайтесь! Руки за голову и выходите по одному!

Выглядит как безумие. Но если допустить, что Путин совсем уже разуверился в способностях своих армейских генералов (а повальные аресты в Минобороны лишь подтверждают такое предположение), то единственный способ назначить кого-то не из их круга решить курскую проблему - это назвать ее КТО.

Еще на Путина наверняка произвело тяжелое впечатление реакция местного курского населения на приход злых бандеровцев. Она заключается в отсутствии вообще какой-либо реакции. Те, кто остались, судя по выложенным видеороликам, совершенно не собираются организовывать партизанское движение, бросать вслед украинским танкам коктейли Молотова или выходить на какие-то акции протеста к комендатурам и штабам оккупантов.

Народ безмолвствует и остается совершенно безразличным к тому, что российский триколор бросают на землю, а вместо него вешают украинский флаг.

И вот уже гуляют по интернету кадры бабушек, которые охотно переходят на суржик и мило общаются с теми самыми украинскими террористами, которые, как мы хорошо знаем, распинают русских мальчиков в трусиках и едят русских же младенцев на завтрак, обед и ужин…

Российский народ напоминает афганцев, которые двадцать лет поддакивали и кивали головой каждому слову американцев, с удовольствием брали у них деньги и пользовались построенными ими дорогами и больницами. Но как только американцы ушли, они тут же стали абсолютно лояльны талибам. Вообще без какой-то паузы - в ту же секунду. И теперь с таким же видом сосредоточенного оцепенения они слушают их. И снова согласно кивают головой и поддакивают…

Думаю, у Путина сейчас самый плохой период в его долгом правлении. Земля уходит из-под ног и вся его вертикаль оказалась построенной на песке: его Dream Team - сплошь криворукие и вороватые е*ланы, а народишко - паскудный, хитрый и себе на уме. И о ужас: его никто, оказывается, не любит…

И поделом тебе, Владимир Владимирович…

Слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»

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