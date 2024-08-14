Генерала Лапина обвинили в провале обороны Курской области 14.08.2024, 11:38

Ранее он по тому же сценарию потерял Лиман.

потерявшего Лиман Владимир Путин лично виноват в провале армии РФ в Курской области, ведь защищать границу он назначил генерала-неудачника Александра Лапина.

Прорыв границы в Курской области – заслуга Вооруженных сил Украины и одновременно провал генерала армии РФ Александра Лапина.

Об этом заявило издание The Moscow Times со ссылкой на Z-военкоров.

В издании указали на схожесть провала 6 августа 2024 года с тем, который привел к потере Лимана в 2022 году, тогда ВСУ удалось отвоевать 3000 кв. км ранее оккупированных территорий.

Сейчас же украинская армия смогла захватить около 1000 кв. км территории в Курской области. Владимир Зеленский 13 августа заявил, что под контролем ВСУ находятся 74 населенных пункта. Причиной прорыва стала слабая линия обороны и численное превосходство ВСУ.

В материале указали, что в 2022 году трофеями украинской армии в Харьковской области стали сотни единиц вражеской техники, а под прицелами ВСУ оказались военные объекты в Белгородской области.

После серии поражений на линии Балаклея - Лиман - Изюм Лапин лишился поста командующего Центральным военным округом.

После разгрома в Харьковской области Александр Лапин стал командовать обороной Курской области.

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