закрыть
14 августа 2024, среда, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генерала Лапина обвинили в провале обороны Курской области

  • 14.08.2024, 11:38
Генерала Лапина обвинили в провале обороны Курской области

Ранее он по тому же сценарию потерял Лиман.

потерявшего Лиман Владимир Путин лично виноват в провале армии РФ в Курской области, ведь защищать границу он назначил генерала-неудачника Александра Лапина.

Прорыв границы в Курской области – заслуга Вооруженных сил Украины и одновременно провал генерала армии РФ Александра Лапина.

Об этом заявило издание The Moscow Times со ссылкой на Z-военкоров.

В издании указали на схожесть провала 6 августа 2024 года с тем, который привел к потере Лимана в 2022 году, тогда ВСУ удалось отвоевать 3000 кв. км ранее оккупированных территорий.

Сейчас же украинская армия смогла захватить около 1000 кв. км территории в Курской области. Владимир Зеленский 13 августа заявил, что под контролем ВСУ находятся 74 населенных пункта. Причиной прорыва стала слабая линия обороны и численное превосходство ВСУ.

В материале указали, что в 2022 году трофеями украинской армии в Харьковской области стали сотни единиц вражеской техники, а под прицелами ВСУ оказались военные объекты в Белгородской области.

После серии поражений на линии Балаклея - Лиман - Изюм Лапин лишился поста командующего Центральным военным округом.

После разгрома в Харьковской области Александр Лапин стал командовать обороной Курской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников