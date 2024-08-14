«Как будто что-то сломалось в головах моих родственников» 19 14.08.2024, 12:42

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Изображение: Вася Ложкин

Как правда о Курской области рушит аргументы сторонников «русского мира».

Минчанка рассказала сайту Charter97.org, как изменились ее братья, прожившие 20 лет в России:

— Саша и Дима уже давно живут за границей — в РФ, и мы не виделись около 20 лет. Поэтому я с радостью встретила гостей, приютила их, и несколько дней мы разговаривали о жизни. Вспоминали общее детство, деревню, игры и друзей. Казалось бы, какое счастье иметь родных.

Но воспоминания о детстве быстро закончились. А как только мы заговорили о насущной жизни и проблемах, глаза моих двоюродных братьев налились кровью, щеки надулись, и они, как сумасшедшие, начали убеждать меня, что никакой войны нет. Это всего лишь «специальная военная операция». Что осталось совсем немного — поймать Бандеру и Яроша. И тогда во всем мире наступит покой.

Одним словом, устами моих родственников говорили Скабеева, Песков и Соловьев.

Я как-то растерялась и пыталась сменить тему, но у меня это не получалось. Как будто что-то сломалось в головах моих родственников. Тогда я пошла в наступление: а почему же вы тогда не можете защитить свои территории, почему украинцы начали занимать российские поселения?

Мои братья опешили, у них аж дар речи пропал. Они и не знали, что происходит в России. Понятно, что на российских телеканалах о вторжении украинских войск на территорию РФ молчат. А для них войны нет, пока бомба не упадет им на голову.

Вот такая трагикомичная ситуация. Уехали мои гости с полной сумкой белорусских угощений и новой для себя информацией. Может, это поможет им открыть глаза.

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