Отказавшихся воевать в Украине россиян насильно отправили на фронт в Курскую область 9 14.08.2024, 13:00

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Их вывезли самолетом из Санкт-Петербурга в Курск.

Десятки россиян, отказывавшихся воевать, были насильно вывезены самолетом из Санкт-Петербурга в Курск. Им выдали оружие и планируют задействовать в боевых действиях в регионе, пишет ASTRA.

Как рассказали изданию близкие отказников, накануне из поселка Каменка под Петербургом, где держали несколько мужчин, отказавшихся воевать, вывезли как минимум 500 человек. При этом на часть из них уже заведены уголовные дела об оставлении части, а другие ожидали военной комиссии.

«Забрали мужчину с категорией «Д», плюс мужчина в возрасте под 70 лет, который еле ходит, еще мужчину без глаза…», — рассказали родственники. По их словам, среди тех, кто находится в части — мужчины с проблемами со здоровьем, физическим и психическим.

Близкие военных пояснили, что их родственников в минувший понедельник вызвали на построение, а затем, ничего не объясняя под охраной увезли на аэродром. Около 150 человек оказались утром вторник в 7 км от Курска на военном полигоне, еще примерно 300 человек увезли в неизвестном направлении.

Родственники боятся, что отказников будут использовать для «мясных» штурмов, потому что «ничего не оформляют, ничего не говорят, все по-тихому».

«Утром сын написал, что сейчас нас одевают, дадут автомат и скорее всего в бой. Если не дай бог у него случится взрыв в голове, и он кого-то расстреляет, кто в этом будет виноват?», — приводит ASTRA слова одной из матерей, чей сын после участия в войне наблюдается у психиатра.

Накануне матери солдат срочной службы призвали президента РФ Владимира Путина вывести своих сыновей из Курской области. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.«Мы — мамы срочников, — просим вас убрать солдат-срочников с территорий военных действий. У них нет опыта военных отражений, нет оружия. <…> Уберегите жизни неподготовленных к военным действиям солдат», — говорится в тексте петиции, которую составила мать солдата, служащего в районе поселка Коренево, Оксана Деева.

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа украинская сторона взяла в плен солдат срочной службы и опубликовала видео их допроса. По словам пленных, на позициях пограничников находились срочники, которые четыре дня докладывали об обстрелах, но командование не отреагировало на их сообщения и «бросило их». «Забили на нас — сдохнут так сдохнут», — сказал один из пленных.

То, что «полки прикрытия границы», состояли из срочников, которые не смогли оказать сопротивления ВСУ, также писала «Медуза». Родственники военнослужащих по призыву, которые находились в Курской области, рассказывали, что их близкие участвовали в боях, попали в плен, были эвакуированы или ждут, когда их вывезут.

При этом источник «Агентства» в одной из организаций, оказывающей правовую помощь российским военным, сообщил, что солдаты срочной службы, которые к началу наступления ВСУ находились в Курской области, остаются на позициях.

По словам матерей двух военнослужащих, срочников объявили боевым подразделением, им дают боевые команды, а командиры отказываются уводить их в тыл. Речь идет о солдатах, служащих в частях в других регионах, которые были направлены в Курскую область в рамках командировки. В одном случае военнослужащие приехали из Воронежской области. Также, как сообщало издание «Люди Байкала», призывников из Иркутской области начали готовить к переброске на границу с Украиной в Курскую и Белгородскую области.

На данный момент уже несколько десятков солдат-срочников пропали и перестали выходить на связь, писала «Вёрстка». Между тем, появился первый некролог погибшему в Курской области солдату срочной службы — 22-летнему Никите Добрынину.

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