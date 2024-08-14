Сельчанка: У нас было всё, пока Лукашенко не взялся за деревни 15 14.08.2024, 11:50

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Программа «возрождения села» от режима работает в обратную сторону.

Как режим Лукашенко развалил белорусские деревни? Об этом сайту Charter97.org рассказала читательница:

— Наше село было довольно большим, и, как любили говорить, перспективным. В деревне были и продовольственный магазин, и столовая, и магазин промышленных товаров, и школа, и детский сад. Одним словом, жизнь у нас кипела. Только коровьих стад было аж три. А еще был сельский клуб с танцами, летом наша деревня гудела от детского смеха и визга.

Сегодня мой рассказ о своей малой родине кажется мне самой фантастическим.

У нас было всё, пока Лукашенко не взялся за деревни. Сегодня, когда я делюсь своими воспоминаниями, я сама удивляюсь, как только за 30 лет удалось уничтожить, или, как сам диктатор говорил, «возродить село».

Возродил, так возродил. У нас уже нет ни магазинов, ни столовой. Из двух параллелей в школе остался только один класс, куда, чтобы набрать хотя бы 10 учеников, привозят школьников из соседних деревень.

И вот тут как удар по голове. С экранов «дебильности» (мы их тут так называем) слышим: мы о вас заботимся, всячески вас поддерживаем. Вот видите, к каждой деревне ездит убыточная автолавка, которая финансируется из государственного бюджета.

Так вот, вот она, забота о деревне, что за 30 лет наше село превратилось из оживленного места в край заброшенных домов и бесконечных полей, на которых некому работать. И нам с барского плеча присылают автомобиль с продуктами. Чтобы мы с голоду не опухли.

Мне вот одно интересно, как эти магазины, не имея никакой конкуренции, могут еще и работать в убыток?

Что тут еще добавить... Вот такая вот забота!

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