В Варшаве пройдет большой концерт группы «Дай Дорогу!» 14.08.2024, 12:12

Фото: Charter97.org

В день рождения Юрия Стыльского.

На варшавской площадке Odessa Club пройдет большой концерт группы «Дай Дорогу!».

Концерт состоится в день рождения солиста группы Юрия Стыльского — 17 августа.

«В программе только проверенные временем боевики и премьера нового долгожданного хиточка от «Дай Дорогу!», — рассказали сайту Charter97.org организаторы.

Концерт состоится 17 августа в 20:00 на варшавской площадке Odessa Club, Kolejowa 8/10.

Билеты можно купить здесь.

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