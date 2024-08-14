В Варшаве пройдет большой концерт группы «Дай Дорогу!»
- 14.08.2024, 12:12
В день рождения Юрия Стыльского.
На варшавской площадке Odessa Club пройдет большой концерт группы «Дай Дорогу!».
Концерт состоится в день рождения солиста группы Юрия Стыльского — 17 августа.
«В программе только проверенные временем боевики и премьера нового долгожданного хиточка от «Дай Дорогу!», — рассказали сайту Charter97.org организаторы.
Концерт состоится 17 августа в 20:00 на варшавской площадке Odessa Club, Kolejowa 8/10.
Билеты можно купить здесь.