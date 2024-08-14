Курская ловушка для Путина 3 14.08.2024, 12:15

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В Кремле дали «заднюю» по важному для окончательно отказались от мирных переговоров

Владимир Путин, заявив, что целью атаки приграничья РФ Киев видит улучшение своих переговорных позиций, подчеркнул, что с украинской властью больше не о чем говорить вообще. Как надолго, учитывая эту позицию Кремля, с повестки дня исчезнет вопрос непосредственной коммуникации Украины с Российской Федерацией, выяснял Фокус.

Во время недавнего совещания с российскими военными, силовиками, представителями федеральных и региональных органов власти по ситуации в Курской области, Путин также прокомментировал и переговорный трек.

В частности, он отметил, что считает целью атаки российского приграничья желание Украины улучшить свои переговорные позиции.

«Становится очевидно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник с помощью своих западных хозяев выполняет их волю. Руками украинцев Запад с нами воюет. Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», — отметил Путин. По его словам, после атаки на российское приграничье с Киевом «больше не о чем говорить вообще».

Фото: Getty Images

Между тем в американском Институте изучения войны (ISW) констатируют, что Путин пытается показать себя компетентным относительно ситуации в Курской области и попутно переложить ответственность за вторжение ВСУ на других представителей власти, а также военных.

Путин, отмечают аналитики ISW, дал несколько оценок украинским операциям в Курской области, «подрывающим давнюю информационную операцию Кремля, которая ложно представляла Украину как не желающую участвовать в легитимных, добросовестных переговорах».

В свою очередь эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что военная операция в Курской области в контексте будущих переговоров с РФ уже дала ситуативный эффект для Киева со знаком плюс.

Курская операция может улучшить переговорные позиции Украины

В частности, политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом отмечает: «Некоторые наши западные партнеры, а также союзники РФ в определенной степени подталкивали к переговорам и Украина должна была на это как-то реагировать, сохраняя при этом инициативу в виде «Формулы мира» и Саммита мира. Теперь ситуация кардинально меняется и Путин показывает свое истинное лицо. Иначе говоря, он наглядно демонстрирует, что переговоров как таковых он на самом деле не хотел и не хочет. Он хотел и продолжает хотеть капитуляции Украины — или временной, которая потом закончится поражением, или сразу окончательной».

По убеждению эксперта, в переговорном контексте Курская операция продемонстрировала «очень интересное» обстоятельство, а именно то, что РФ после ее — операции — начала не просто не стала говорить о переходе каких-то красных линий, но и не начала использовать традиционный козырь в виде ядерного шантажа.

Фото: Getty Images

«Элементом ядерной составляющей можно считать разве что то, что россияне что-то там подожгли на ЗАЭС. Но публично уже привычные ядерные угрозы не звучали», — отмечает Олег Лесной.

По мнению политолога, ситуация, которая сейчас развивается, действительно может существенно улучшить переговорные позиции Украины, но в более далекой перспективе.

Что же касается ситуативного эффекта, то операция в Курской области, убежден эксперт, уже влияет на отношение Запада к позиции Украины.

«До событий в Курской области весь переговорный кейс крутился вокруг того, что Украина должна за «мир» или перемирие заплатить своими территориями. Теперь же на чашах весов появилась российская территория. Каким образом дальше будет разыграна эта карта — увидим, но очень хорошо, что появился этот «черный лебедь». Теперь все зависит от того, насколько длинными и широкими будут его крылья, которые уже зацепили Беларусь, а также вес путинской власти как таковой», — заключает Олег Лесной.

О переговорах с РФ можно говорить после выборов в США

Путин, комментируя события вокруг операции в Курской области, всячески пытается представить именно Украину виновной за эфемерный срыв переговоров, считает политолог Олег Постернак.

В разговоре с Фокусом эксперт подчеркнул следующее: «Вопрос заключается в том, выдвигая условия о выводе ВСУ с территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для старта переговоров, Путин реально хотел этих переговоров? Конечно, нет. Это была риторика, направленная на создание иллюзии о том, что Россия, мол, является миролюбивой страной, всегда готовой идти на мир. Хотя на самом деле я не верю в тот факт, что Путин вообще когда-либо думал всерьез о переговорном треке».

Фото: Getty Images

Политолог считает, что теперь РФ в любом случае будет игнорировать очередной Саммит мира, но Украине эта история сыграет только на руку: «Игнорирование РФ Саммита мира-2 выбивает аргумент Запада, а также некоторых стран Глобального Юга о необходимости привлечения российской стороны. То есть, Москва продемонстрирует себя как недоговороспособную страну, которая заинтересована в продолжении войны и игнорирует, в том числе, позицию Китая. Словом, для россиян это — серьезный экзамен на международную респектабельность, который они, убежден, не сдадут».

Прогнозируя, насколько вообще может быть отсрочен во времени вопрос мирных переговоров между Киевом и Москвой, Олег Постернак отметил: «Вероятность переговоров, о которой активно говорят с конца весны, с самого начала была очень и очень условной, умозрительной и замкнутой на ситуации на поле боя. Реально и, так сказать, по-взрослому, о переговорном треке можно будет говорить только после ноября, а именно — после президентских выборов в Соединенных Штатах».

Переговорную архитектуру будет определять погода на поле боя

С тем, что определенная корреляция вопроса переговоров Украины и РФ с финалом избирательного процесса в США действительно есть, соглашается политолог Петр Олещук.

В то же время эксперт считает, что этот фактор не следует слишком переоценивать.

«Украина показала и продолжает показывать, что ключевую роль играет именно она. Что же касается Соединенных Штатов, то они будут проводить свою линию, исходя из действий Украины. Знаете, все всегда стремятся помогать победителям. Показывает Украина хороший результат — США, Германия и все-все-все обеими руками поддерживают. Поэтому я убежден, что политика США в конечном счете будет зависеть от погоды на поле боя», — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Заявление Путина о невозможности вообще говорить теперь с украинской властью эксперт расценивает, как осознание того, что переговоры на его условиях невозможны.

Фото: Getty Images

«Россияне неоднократно ссылались на так называемый китайский План мира, суть которого заключается в прекращении огня на всей линии фронта. Теперь же очевидно, что этот план Путина устроить не может, потому что прекращение огня на всей линии фронта означает, что по крайней мере какая-то часть Курской области должна остаться под контролем Украины, а это, с точки зрения «великого завоевателя», «объединителя» и «присоединителя» земель, выглядит, мягко говоря, позорно», — подчеркивает Петр Олещук.

Подчеркнув, что сценарий с прекращением огня на всей линии фронта Путина не устраивает, эксперт констатировал, что Кремль пока объявляет паузу в разговорах о переговорах на то время, пока ситуация на поле боя не претерпит существенных изменений. Кроме того, заявление Путина о невозможности диалога с Киевом, по мнению политолога, свидетельствует о том, что операция в Курской области разрушила все попытки так называемых миротворцев добиться «заморозки» войны фактически на кремлевских условиях.

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