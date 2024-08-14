При каких условиях авто из Беларуси пустят в Латвию? 2 14.08.2024, 12:26

1,914

Объяснили представители Службы финансовой разведки Латвии.

С 16 июля Латвия запретила въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами на свою территорию. Это коснулось пунктов пропуска Латвия — Беларусь и Латвия — Россия. Однако при определенных условиях въехать все же можно.

Информацию опубликовали представители Службы финансовой разведки Латвии. На сайте сказано, что въезд разрешен следующим лицам:

- гражданину ЕС или его ближайшему родственнику, являющемуся резидентом Беларуси;

- гражданину Беларуси с действующей визой или видом на жительство, позволяющим въехать на территорию ЕС.

В обоих случаях необходимо, чтобы автомобиль предназначался только для личного использования, а не для продажи. Кроме того, ввозить его должен непосредственный владелец транспортного средства.

Чтобы получить разрешение, нужно заполнить соответствующую форму. При этом в Службе финансовой разведки отмечают, что, хоть они и могут разрешить въезд, последнее слово остается за органами пограничного контроля.

Гражданин Беларуси должен приложить к форме следующие документы:

- заполненное и подписанное заявление о желании ввезти в Латвию автомобиль, в котором, помимо прочего, будет указано, что машина предназначена только для личного пользования, а ее ввоз будет - осуществляться владельцем, являющимся гражданином Беларуси;

- паспорт человека — владельца ТС;

- копию регистрационного удостоверения ТС;

- оригинал визы или вида на жительство.

Гражданин ЕС должен приложить к форме:

- заполненное и подписанное заявление о желании ввезти в Латвию автомобиль, в котором, помимо прочего, будет указано, что машина предназначена только для личного пользования, а ее ввоз будет осуществляться владельцем, являющимся гражданином ЕС;

- паспорт человека — владельца ТС;

- копию регистрационного удостоверения ТС;

- документ, подтверждающий, что гражданин ЕС является еще и резидентом Беларуси.

Ближайший родственник гражданина ЕС должен приложить к форме:

- заполненное и подписанное заявление о желании ввезти в Латвию автомобиль, в котором, помимо прочего, будет указано, что машина предназначена только для личного пользования, а ее ввоз будет осуществляться владельцем, являющимся ближайшим родственником гражданина ЕС и резидентом Беларуси;

- паспорт человека — владельца ТС;

- копию регистрационного удостоверения ТС;

- документ, подтверждающий, что ближайший родственник резидента ЕС является резидентом Беларуси;

- документ, подтверждающий, что человек является ближайшим родственником гражданина ЕС.

Решение Служба финансовой разведки примет в течение месяца с момента получения формы. Этот срок может быть увеличен до четырех месяцев (об этом человека, подавшего заявление, предупредят). Кроме того, если кто-то хочет ввезти автомобиль в Литву или Польшу, то ему рекомендуют обратиться к соответствующим органам этих стран.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com