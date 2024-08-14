При каких условиях авто из Беларуси пустят в Латвию?2
- 14.08.2024, 12:26
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Объяснили представители Службы финансовой разведки Латвии.
С 16 июля Латвия запретила въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами на свою территорию. Это коснулось пунктов пропуска Латвия — Беларусь и Латвия — Россия. Однако при определенных условиях въехать все же можно.
Информацию опубликовали представители Службы финансовой разведки Латвии. На сайте сказано, что въезд разрешен следующим лицам:
- гражданину ЕС или его ближайшему родственнику, являющемуся резидентом Беларуси;
- гражданину Беларуси с действующей визой или видом на жительство, позволяющим въехать на территорию ЕС.
В обоих случаях необходимо, чтобы автомобиль предназначался только для личного использования, а не для продажи. Кроме того, ввозить его должен непосредственный владелец транспортного средства.
Чтобы получить разрешение, нужно заполнить соответствующую форму. При этом в Службе финансовой разведки отмечают, что, хоть они и могут разрешить въезд, последнее слово остается за органами пограничного контроля.
Гражданин Беларуси должен приложить к форме следующие документы:
- заполненное и подписанное заявление о желании ввезти в Латвию автомобиль, в котором, помимо прочего, будет указано, что машина предназначена только для личного пользования, а ее ввоз будет - осуществляться владельцем, являющимся гражданином Беларуси;
- паспорт человека — владельца ТС;
- копию регистрационного удостоверения ТС;
- оригинал визы или вида на жительство.
Гражданин ЕС должен приложить к форме:
- заполненное и подписанное заявление о желании ввезти в Латвию автомобиль, в котором, помимо прочего, будет указано, что машина предназначена только для личного пользования, а ее ввоз будет осуществляться владельцем, являющимся гражданином ЕС;
- паспорт человека — владельца ТС;
- копию регистрационного удостоверения ТС;
- документ, подтверждающий, что гражданин ЕС является еще и резидентом Беларуси.
Ближайший родственник гражданина ЕС должен приложить к форме:
- заполненное и подписанное заявление о желании ввезти в Латвию автомобиль, в котором, помимо прочего, будет указано, что машина предназначена только для личного пользования, а ее ввоз будет осуществляться владельцем, являющимся ближайшим родственником гражданина ЕС и резидентом Беларуси;
- паспорт человека — владельца ТС;
- копию регистрационного удостоверения ТС;
- документ, подтверждающий, что ближайший родственник резидента ЕС является резидентом Беларуси;
- документ, подтверждающий, что человек является ближайшим родственником гражданина ЕС.
Решение Служба финансовой разведки примет в течение месяца с момента получения формы. Этот срок может быть увеличен до четырех месяцев (об этом человека, подавшего заявление, предупредят). Кроме того, если кто-то хочет ввезти автомобиль в Литву или Польшу, то ему рекомендуют обратиться к соответствующим органам этих стран.