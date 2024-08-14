В Чехии начали строить дома из грибов 1 14.08.2024, 12:35

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Технологию разработал итальянец.

В Чехии строят первые в стране дома с использованием грибниц. Грибные панели используют для звукоизоляции.

Пласты спрессованных грибниц встраивают в стены домиков для глэмпинга (более роскошной формы кемпинга). Эти панели содержат неживые грибы, поэтому в дальнейшем грибница не будет разрастаться по стенам, и их можно будет переработать. По пожаробезопасности и прочности «грибные» панели аналогичны традиционным звукоизоляционным материалам.

Первые «грибные» домики для глэмпинга собираются достроить к концу года.

Изначально технологию использования грибницы в качестве сырья для самых разных предметов разработал итальянец Маурицио Монтальти. Он делает из грибов предметы мебели и интерьера, посуду и даже грубую обувь.

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