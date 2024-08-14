Такси в Минске развернуло после того, как мусоровоз прижал его к бордюру 14.08.2024, 12:55

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Случай попал на видео.

Сегодня утром читатель «Онлайнера» стал очевидцем аварии на проспекте Жукова. Участниками происшествия стали автомобиль такси, мусоровоз и, возможно, трактор.

Если судить по видео, то грузовик стал прижимать такси к бордюру. Легковушка на тот момент почти полностью опередила мусоровоз, поэтому касание пришлось на заднюю часть кузова. В результате такси развернуло против потока.

Судя по тому, как тряхнуло трактор, такси при развороте задело и его.

«Авария произошла около 9 часов утра, — уточнил автор видео. — Мне повезло, что успел проехать, поскольку автомобиль такси после столкновения прокатился через всю проезжую часть и ударился прямо за мной о бордюрный камень. Вроде бы остальные участники движения успели затормозить, расстояния хватило».

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