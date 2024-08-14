Борислав Береза: Реакция россиян на ВСУ в Курской области говорит только об одном 14.08.2024, 12:59

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Борислав Береза

Показательный момент в украинской операции.

Уже неделю продолжается операция ВСУ в Курской области РФ. Молниеносное вторжение украинских войск превзошло многие ожидания.

Какие главные выводы можно сделать после 7 дней рейда украинской армии? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Мы видим, что у России абсолютно не защищены границы, россияне не контролируют свой кордон. Кремль перекинул все войска в Украину, поэтому показывает свою слабость. Кроме того, Путин показал, что на сегодняшний день он не может ничего противопоставить украинским Вооруженным силам по нескольким причинам. Во-первых, отсутствуют сами войска внутри России, также у местных жителей нет никакой мотивации сопротивляться.

Вы помните, какое сопротивление было оккупантам, когда заходили россияне в Украину. А сейчас, когда украинские военные заходят в российские населенные пункты, с ними здороваются, поддерживают и даже сдают «кадыровцев» с большим удовольствием. Это говорит только об одном — поддержка режима держится только на финансовых вливаниях, а реального патриотизма не было и нет.

Есть еще один показательный момент — Путин, который рассказывал, что надо напасть на Украину, в итоге привел войну в саму Россию. Он стал первым лидером России со времен Второй мировой войны, который довел до того, что РФ потеряла часть своих территорий.

— Путин ставил одной из целей так называемой СВО — демилитаризацию Украины, а теперь выводит войска из Калининградской области, чтобы защитить Курскую. Выходит, Украина демилитаризировала РФ?

— Да, более того, выводятся войска не только из Калининграда. Выводятся войска из Моздока, выводятся войска из Дагестана, из-под Махачкалы выведены даже внутренние войска, которые перекидывают сейчас на Курскую область. Получается интересная ситуация в Курской области, сейчас ее должны защищать менты, ФСБшники, срочники и часть войск, которые перекидываются из других частей и, скорее всего, никогда не воевали.

Вполне ожидаемо, что очередное «мясо» будет брошено против Украины, но оно будет уничтожено. Путину нужно сдержать украинское наступление, а Украине нужно, чтобы он снял войска с фронта и перекинул их в другое место, или же вообще закончил военные действия.

— Какие процессы внутри РФ запускает операция ВСУ в Курской области?

— К сожалению, сейчас сложно это оценить, необходимо выдержать определенное время для этого. Но уже сейчас можно сказать, что огромное количество самих россиян вдруг узнало, что война пришла в их дом именно благодаря Путину.

Раньше такого не было, поэтому у них возник вопрос: «А что все-таки происходит? Почему Путин рассказывал, что Россия — это сверхдержава, самая сильная страна в мире, но она вдруг теряет свои территории?». Было ли такое до 24 февраля 2022-го года? Россияне сами начали давать себе ответы, что такого не было.

Путин, воспринимаемый ими как Акела, который не может ошибиться, вдруг допустил ошибку. И это в очередной раз. Раз уж Акела промахнулся, то скоро большое количество населения начнет думать, что Акелу надо менять.

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