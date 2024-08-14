В Беларуси закрылся один из самых крупных овощесушильных заводов
- 14.08.2024, 13:22
С 2014 года предприятие находилось под антикризисным управлением.
Экономический суд Могилевской области завершил ликвидацию ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод». Подробности рассказывает ibmedia.by.
С 2014 года предприятие находилось под антикризисным управлением. В 2019-м суд утвердил план санации. Однако к 2021 году выпуск консервов сократился почти вдвое, а чистая прибыль упала в 6 раз, предприятие продолжало наращивать долги.
Поэтому в декабре 2022 года суд признал предприятие банкротом, открыв ликвидационное производство.
Ликвидатор не смог удовлетворить все требования кредиторов из-за недостатка имущества должника, поэтому непризнанные и непредъявленные требования признаны погашенными.
Поскольку в 2023 году основное оборудование банкротного завода смогла выкупить российская компания «Экспресс-Кубань», то на прежней площадке этот собственник перезапустил производство вновь созданного ООО «Быховский консервный завод». Это предприятие, не отягощенное долгами, выпускает сегодня консервированную плодово-овощную продукцию, в том числе под торговой маркой «Хозяин-барин».