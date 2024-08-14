В Беларуси закрылся один из самых крупных овощесушильных заводов 14.08.2024, 13:22

С 2014 года предприятие находилось под антикризисным управлением.

Экономический суд Могилевской области завершил ликвидацию ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод». Подробности рассказывает ibmedia.by.

С 2014 года предприятие находилось под антикризисным управлением. В 2019-м суд утвердил план санации. Однако к 2021 году выпуск консервов сократился почти вдвое, а чистая прибыль упала в 6 раз, предприятие продолжало наращивать долги.

Поэтому в декабре 2022 года суд признал предприятие банкротом, открыв ликвидационное производство.

Ликвидатор не смог удовлетворить все требования кредиторов из-за недостатка имущества должника, поэтому непризнанные и непредъявленные требования признаны погашенными.

Поскольку в 2023 году основное оборудование банкротного завода смогла выкупить российская компания «Экспресс-Кубань», то на прежней площадке этот собственник перезапустил производство вновь созданного ООО «Быховский консервный завод». Это предприятие, не отягощенное долгами, выпускает сегодня консервированную плодово-овощную продукцию, в том числе под торговой маркой «Хозяин-барин».

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