На входах в метро в Минске заметили новые конструкции 7 14.08.2024, 13:36

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Стало известно, зачем они.

В Минске придумали, как «спасти» метро от затопления во время сильных ливней: после июльских дождей в столице на некоторых станциях метрополитена появились на входах новые конструкции. Об этом сообщает blizko.by.

Напомним, город пережил несколько мощных ливней в прошлом месяце, тогда вода затопила не только улицы, но и некоторые станции столичной подземки. Сейчас на входах появились «укрепления» — высокие ступеньки, которые, вероятно, не дадут воде стекать вниз и заливать станции.

Правда выглядит это довольно странно: чтобы спуститься, нужно сначала подняться на большие пристроенные ступени. Некоторые из них довольно высокие, поэтому взбираться по ним нужно очень осторожно.

Пока «подиумы» появились на нескольких входах на станцию «Восток». Также увеличили количество ступеней на входах на станцию «Парк Челюскинцев».

Вероятно, такие «блокпосты» появятся вскоре и на других станциях, некоторые из них сейчас как раз закрыты на ремонт.

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