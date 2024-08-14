Роман Свитан: Одна из задач операции ВСУ связана с белорусскими НПЗ 3 14.08.2024, 13:38

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Роман Свитан

Взятие города Суджа многое меняет.

Известный военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан назвал сайту Charter97.org пять задач украинской операции в Курской области РФ:

— Первая задача, которая стояла (и она выполнена на 100%) — нанести превентивный удар по российской группировке в районе Суджи, которая готовилась двигаться на Сумы. Параллельно с подготовкой россиян к вторжению в Харьковскую область готовилось нападение на Сумы. Из-за недостатка сил россияне отложили вторжение на несколько месяцев, накапливали войска в районе Суджи, начали разворачиваться в боевые порядки, а наше командование решило нанести превентивный удар.

Наши войска, которые скапливались для обороны Сум, в режиме контратаки ударили по россиянам, их размотали и распылили. Сотни россиян сдались в плен. Эта задача выполнена.

Дальше все зависит от реакции и действий россиян. Если они перебросят достаточное количество резервов с Донецкой области, отменят наступление на Покровск, то мы остановимся, можем даже вернуться в Сумскую область на защищенные рубежи. Тогда будет выполнена еще одна задача — оттянуть достаточное количество сил и средств с востока Украины. Но пока они этого не делают. Давление на Покровск продолжается. Наступление ВСУ в Курской области пытаются остановить «солянкой». Они поскребли по сусекам — калининградские части, крымские, «Ахмат», разрозненные части пытаются купировать наше продвижение.

Еще одна задача — перерезать коммуникации. В Суджах есть дорога с Витебска на Белгород, по ней перебрасывалось много топлива с белорусских НПЗ. А затем оно перебрасывалась на восток Украины. Теперь как минимум придется менять маршрут, удлинять его, поставки упадут.

Четвертая задача будет зависеть от россиян. Если не будет реакции — мы будем двигаться в сторону Курской АЭС. Будет реакция — можем остановиться и даже вернуться в Сумскую область. Конечно, сам ядерный объект мы трогать не будем, а вот перераспределение электроэнергии, трансформаторы и ЛЭП можно разрушить, если подойти на расстояние ударов войсковой артиллерии — где-то 15 километров. Мы сейчас на расстоянии 25-30 километров. Это еще одна задача.

Пятая задача — разворачивание линий боевого соприкосновения по границе с Россией — на Москву. Фронт будет не южным, как сейчас, а развернется на север. У нас есть 600 километров границы с Россией, теперь ее нужно выровнять, зайти на территорию РФ, создать фортификационные сооружения, «отрыться», создать минные поля. Это очень важно, зарыть мины на российской территории, чтобы они получили такой подарок лет на 100.

— Против ВСУ бросают очень много срочников. Очевидцы сообщают, что есть много погибших именно среди солдатов срочной службы, много пленных. Повлияет ли это на восприятие войны в России? Ведь одно дело — смерть контрактников, мобилизованных, а тут уже срочники.

— Никак это не повлияет. В России полностью инертное население. Там хоть всех срочников отправь. Там ведь огромное количество людей без принуждения приходит в военкоматы и идет на войну. Причем этот поток огромный, каждый день в военкоматы приходит около тысячи россиян. Мы их выкашиваем в день по тысячи, а они восполняют резервы. Поэтому никаких потрясений уничтожение срочников не принесет.

Пуля — дура, она не выбирает — срочник, «ахматовец». Поэтому вариант только один — все, кто будет брошен в эту мясорубку, будет перемолот. Срочники в том числе. Почему срочников бросают? Это территория России, федеральный закон не нарушается. Во-вторых, просто некем защищать. Срочники хоть в руках оружие держали, не поставишь же ополченцев. А перебрасывать войска с востока Украины россияне не торопятся. Часть подразделений перебросили, но на уровне рот, бригады не снимали с фронта.

— Давайте и о Лукашенко. Он сначала якобы отвел войска от границы с Украиной, а его начали обвинять в предательстве, теперь он якобы перебросил войска (но есть информация, что он лишь сделал видимость). Почему он так мечется?

— Лукашенко не хочется попадать в замес и бросать в топку белорусскую армию, которая и так не самая большая. Это у россиян «бабы и так нарожают». В Беларуси же каждый военный профессионал на счету.

Лукашенко невыгодно сжечь свои войска непонятно где. Он их будет пытаться придержать разными способами, пытаясь «петлять от задачи». Лукашенко «нарезает петли», как заяц от гончих. Пытается выскочить из-под давления Путина. Удастся ли ему? Неизвестно. У Путина катастрофический недостаток войск на Курском направлении. Поэтому он будет давить на Лукашенко. Он может выдавить какую-то технику, боеприпасы, а, может быть, какие-то мобильные войска, к примеру — штурмовые бригады.

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