закрыть
14 августа 2024, среда, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили мощный штурм россиян под Угледаром

2
  • 14.08.2024, 13:45
  • 5,290
ВСУ разгромили мощный штурм россиян под Угледаром

Видеофакт.

На Угледарском направлении бригада имени Черных Запорожцев с другими подразделениями разбила штурмовую группу россиян с бронетехникой.

В 72-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что оккупанты применили несколько колонн техники и много пехоты.

«Благодаря качественной и слаженной работе нашей бригады и смежных подразделений 72-я ОМБр удержала рубежи», - рассказали в бригаде.

В атаку российское командование отправило боевые машины пехоты, которые должны были доставить десант на украинские позиции.

Оккупанты пытались продвинуться к дороге 00532, за которой идет город Угледар и село Водяное Волновахского района Донецкой области.

Украинские военные наблюдали за перемещением российской бронегруппы из разведывательных беспилотников, помогавших корректировать огонь.

В ходе наступления россияне потеряли по меньшей мере 6 боевых машин пехоты.

«Когда враг понял, что атака проваливается, уцелевшие пытались бежать – получилось не у всех», – рассказали в бригаде.

На этом направлении россияне устраивают штурмы с привлечением личного состава и техники, после которых выдерживают паузу в несколько дней, а затем возобновляются попытки.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников