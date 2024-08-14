ВСУ разгромили мощный штурм россиян под Угледаром 2 14.08.2024, 13:45

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Видеофакт.

На Угледарском направлении бригада имени Черных Запорожцев с другими подразделениями разбила штурмовую группу россиян с бронетехникой.

В 72-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что оккупанты применили несколько колонн техники и много пехоты.

«Благодаря качественной и слаженной работе нашей бригады и смежных подразделений 72-я ОМБр удержала рубежи», - рассказали в бригаде.

В атаку российское командование отправило боевые машины пехоты, которые должны были доставить десант на украинские позиции.

Оккупанты пытались продвинуться к дороге 00532, за которой идет город Угледар и село Водяное Волновахского района Донецкой области.

Украинские военные наблюдали за перемещением российской бронегруппы из разведывательных беспилотников, помогавших корректировать огонь.

В ходе наступления россияне потеряли по меньшей мере 6 боевых машин пехоты.

«Когда враг понял, что атака проваливается, уцелевшие пытались бежать – получилось не у всех», – рассказали в бригаде.

На этом направлении россияне устраивают штурмы с привлечением личного состава и техники, после которых выдерживают паузу в несколько дней, а затем возобновляются попытки.

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