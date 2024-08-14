В Витебске уволили создателя антиковидной и антипохмельной вакцин 3 14.08.2024, 13:50

2,832

Теперь Сергей Большаков судится с «БелВитунифарм».

За восстановление на работе судится Сергей Большаков — бывший гендиректор ОАО «БелВитунифарм». Его имя в расписании суда Железнодорожного района Витебска, заметил паблик «Витебск, я гуляю».

На сайте предприятия имя Большакова исчезло из графы «генеральный директор». Отметим, что Большаков неоднократно выступал в поддержку диктатора Лукашенко.

Предприятие «БелВитунифарм», которым он руководил, было задействовано в разработке белорусской вакцины от ковида — ее зарегистрировали к концу 2023 года.

Также компания под руководством Большакова разрабатывала «вакцину от запоев» — она должна была снимать синдромы похмелья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com