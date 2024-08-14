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В Витебске уволили создателя антиковидной и антипохмельной вакцин

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  • 14.08.2024, 13:50
  • 2,832
В Витебске уволили создателя антиковидной и антипохмельной вакцин

Теперь Сергей Большаков судится с «БелВитунифарм».

За восстановление на работе судится Сергей Большаков — бывший гендиректор ОАО «БелВитунифарм». Его имя в расписании суда Железнодорожного района Витебска, заметил паблик «Витебск, я гуляю».

На сайте предприятия имя Большакова исчезло из графы «генеральный директор». Отметим, что Большаков неоднократно выступал в поддержку диктатора Лукашенко.

Предприятие «БелВитунифарм», которым он руководил, было задействовано в разработке белорусской вакцины от ковида — ее зарегистрировали к концу 2023 года.

Также компания под руководством Большакова разрабатывала «вакцину от запоев» — она должна была снимать синдромы похмелья.

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