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Отступать некуда — позади бункер Путина

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 14.08.2024, 13:55
  • 5,430
Отступать некуда — позади бункер Путина

Если совсем прижмет, Москву по заветам предков сожгут.

Сообщается, что в Москве для борьбы с украинскими диверсантами усилены меры безопасности и приведены в полную боевую готовность все силовые ведомства.

Судя по всему, СВО обзавелась еще одной целью — отстоять Москву.

Ладно с этой Курской областью — не так уж она и нужна, а вот отдавать противнику столицу все же не стоит. Если совсем прижмет, то по заветам предков сожжем.

«Борьба на дальних подступах» с каждым месяцем вызывает все больше вопросов, на которые совсем нет ответов.

С учетом паранойи Путина, вздрагивающего от любого шороха, впереди нас ожидает новый этап охоты на ведьм с записью в «диверсанты ВСУ» случайных школьников и пенсионеров.

Тюрьмы за последние годы опустели — можно заполнять по новой.

Велика РФ, а отступать некуда — позади бункер Путина!

Никакой паники нет, но выходить в народ престарелый вождь теперь будет еще реже.

Береженный, кхе-кхе, попадет в обещанный рай последним.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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