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В Сеть попала школьная задачка на логику, которая не по зубам многим взрослым

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  • 14.08.2024, 14:00
  • 4,984
В Сеть попала школьная задачка на логику, которая не по зубам многим взрослым

Испытайте себя.

Такие задачки щелкают, как орешки, в третьем классе. А вот взрослые почему-то теряются, чаще называя неверный ответ. Неужели с возрастом тесты на логику решать сложнее? Давайте проверим, предлагает «Вокруг света».

Итак, вот задачка:

«В магазин доставили 6 бочек керосина. На рисунке обозначено, сколько вёдер этой жидкости было в каждой бочке.

В первый же день нашлось два покупателя: один купил целиком 2 бочки, другой — 3, причём первый человек купил вдвое меньше керосина, чем второй. Так что не пришлось даже раскупоривать бочки. Из 6 ёмкостей на складе осталась всего одна. Которая?»

Имейте в виду, это единственный возможный вариант. Другие сочетания не дают требуемого соотношения.

Ответ можно узнать здесь.

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