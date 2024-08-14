ЧП в Орше: на младенца в роддоме упала лампа - он получил ожоги 1 14.08.2024, 14:20

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Ребенку сделали операцию по пересадке кожи.

Жительница Орши Татьяна родила сына в местном роддоме 10 июля. Однако через день случилось ЧП. Как рассказала женщина в TikTok, на ее ребенка упала лампа, «вследствие чего был получен ожог». Татьяна говорит, что после этого младенцу пришлось делать операцию по пересадке кожи. «Зеркало» рассказало подробности.

По словам Татьяны, 10 июля ей сделали кесарево сечение. Пока женщина находилась в реанимации, ее посетил педиатр и сообщил, что состояние сына удовлетворительное.

— 11 июля утром ко мне пришла Татьяна Огородникова — начмед (заместитель заведующей роддома по медчасти, в 2023-м стала победителем республиканского конкурса «Врач года» в номинации «Врач-акушер-гинеколог». — Прим.). Когда я стала задавать вопросы, почему не приносят, не показывают моего сына, она ответила, что я еще слаба, поэтому мне его принесут чуть позже, — рассказывает оршанка. — После этого примерно с 14 до 15 часов дня она снова ко мне пришла и предложила пройти в ее сопровождении к ребеночку.

В этот момент Татьяна очень обрадовалась. Однако увидев, что ее ведут в реанимацию, запаниковала.

— В реанимации Татьяна Огородникова сообщила, что по стечению обстоятельств на моего ребенка упала лампа, вследствие чего был получен ожог. Ожог правой голени третьей степени, — говорит женщина.

Когда в комментариях под видео стали уточнять, что за лампа и зачем под нее положили ребенка, Татьяна рассказала более подробно.

— В выписке из роддома написано, что ребенок был помещен на пеленальный стол под лампу с целью обогрева, — сказала она и добавила, что ЧП произошло в отделении для новорожденных.

По словам молодой мамы, после случившегося ее сын неделю находился в реанимации в Орше. А затем его перевели в хирургическое отделение областной детской больницы в Витебске.

— Нам была проведена операция по пересадке кожи, — рассказала Татьяна и опубликовала снимки ноги ребенка. — На сегодняшний день состояние ребенка удовлетворительное, мы уже находимся дома.

За четыре дня видео женщины посмотрели более 180 тысяч раз. Оно собрало свыше 720 комментариев и 1500 репостов.

Женщина сообщила, что она уже подала заявление в Следственный комитет и написала обращение в Минздрав. Последнее, говорит, перенаправили в область. Отмечает, что результатов по ее обращениям пока нет.

При этом в комментариях под постом Татьяны некоторые мамы очень хвалили работу врачей местного роддома. Кто-то писал обратное. Сама женщина призналась, что 15 лет назад здесь также рожала. И родами, и отношением она тогда осталась довольна.

Что говорят в роддоме?

Под видом женщины, сестра которой через пару месяцев планирует рожать в оршанском роддоме и переживает из-за ЧП с новорожденным, журналистка дозвонилась до его заведующей Елены Гурко. Та подтвердила: такой случай в медучреждении действительно был. Она не отрицала, что младенец получил ожог, и отметила, что из больницы в Витебске его выписали «за четыре дня».

— Это несчастный случай, неужели вы думаете, что это специально кто-то делает. Сколько я работаю, в жизни такого никогда не было. Никогда, — объяснила Елена Гурко, по ее голосу было слышно, что она очень переживает из-за произошедшего. — Слава Богу, с ребенком все хорошо, и она (мама. — Прим. ред.) об этом тоже сказала.

По словам Елены, в видео Татьяны «изложено немножко не так, как было», но что не так, уточнять не стала. Добавила лишь, что «каждый понимает по-своему».

— К сожалению, люди слышат только плохое, хотя никто никогда ни одному человеку такого не пожелает. Тем более ребенку, — сказали в администрации.

По словам заведующей, такие лампы в роддоме уже не используют. Но применяли ли их ко всем детям?

— Лампы с подогревом на пеленальных столиках всегда применялись, когда дети согреваются, — сказала Елена Гурко. Она также добавила, что в роддоме сейчас меняют оборудование. Но это делают поэтапно, поэтому заменили лишь часть.

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