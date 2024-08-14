Сырский: Суджа полностью зачищена от россиян 1 14.08.2024, 14:23

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Главком ВСУ рассказал Зеленскому о продвижении украинских сил в Курской области.

Силы обороны Украины завершили поиск и уничтожение противника в Судже Курской области. Украинские военные с начала суток продвинулись в приграничных районах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. С начала текущих суток войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до двух километров», - отметил главком.

Сырский также подчеркнул, что было завершено поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

Кроме того, как сообщил главнокомандующий ВСУ, украинские военные взяли в плен еще более 100 пленных российских военных.

«Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят», - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Сырским.

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