В Беларуси нашли медуз 14.08.2024, 14:40

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Ученые рассказали, как они к нам попали.

На прошлых выходных белорус отправился на рыбалку на Западной Двине и снял на телефон маленькие живые организмы, плавающие рядом с лодкой. Рыбак опубликовал ролик на своей странице в TikTok и за несколько дней собрал больше 140 тысяч просмотров, пишет «Онлайнер».

На видео мужчина спросил пользователей TikTok: «Кто в курсе, что это такое?» И показал стайку обитателей Западной Двины.

Мужчина получил множество ответов. Большинство просто размышляли на тему того, как на планете меняется климат, но нашлись те, кто узнал в организмах медуз.

«Не видите? Медузы! Климат меняется! Оглянитесь! Мы давно уже выращиваем арбузы, дыни и персики! Появились богомолы и тарантулы! А сколько птиц новых! Главное, чтобы акулы с крокодилами не приплыли!» — написал в комментариях один из пользователей.

Догадки интернет-юзеров подтвердили ученые. В Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам сказали, что на видео показаны Craspedacusta sowerbii — пресноводные медузы.

— Для Беларуси они не редкость. Впервые пресноводных медуз обнаружили в мае 2018 года при помощи молекулярных методов с использованием средовой ДНК в реках: Припять, Пина, Днепр, Березина и Неман, — рассказала журналистам кандидатка биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии Татьяна Липинская. — В августе 2018-го пресноводные медузы были найдены местными жителями в гребном канале в Бресте. В прошлом году видео с медузами в Западной Двине нам присылал рыболов.

— А как они оказались в наших водоемах?

— Предположительно, с аквариумными растениями и животными. В литературе встречаются данные о том, что медуз на оперении могут переносить водоплавающие птицы. Подчеркну: пресноводная медузы — вид для Беларуси чужеродный, и выпускать жителей домашних аквариумов в наши экосистемы категорически запрещается.

Родиной этих медуз считается Восточная Азия, но со временем они широко расселились по всей территории Европы. Одним из основных факторов, способствующих распространению пресноводных медуз, эксперты называют повышение температуры воды до 25−30 градусов. «Краспедакуста» не несет серьезной опасности для человека, но, если начнется массовое распространение, возможны аллергические реакции.

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