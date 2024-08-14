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Самая масштабная атака: Украина ночью ударила по 4-м российским аэродромам

  • 14.08.2024, 14:42
  • 2,682
Самая масштабная атака: Украина ночью ударила по 4-м российским аэродромам

В налете участвовали дроны СБУ и разных родов войск Сил обороны.

Украина совершила самую масштабную атаку на аэродромы России за время войны. Под ударом оказались аэродромы «Воронеж», «Курск», «Саваслейка» и «Борисоглебск».

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

Как рассказали собеседники изданию, дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ПС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

«Громкая ночь» сегодня была на аэродромах «Воронеж», «Курск», «Саваслейка» и «Борисоглебск». Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинских городах.

Между тем, так называемые российские военкоры в соцсетях уже жалуются, что удар был результативным, и что российская ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные Телеграм-каналы пишут о 10 взрывах на аэродроме «Саваслейка», откуда регулярно взлетают истребители МиГ-31К, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.

«СБУ продолжает методически ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим «птичкам», - добавил информированный источник.

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