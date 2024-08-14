«Белорусских детей начали делить на касты»4
- 14.08.2024, 14:47
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Минчанин рассказал об элитном отдыхе для детей лукашистов.
Элитный отдых для «избранных» детей анонсировал на своем сайте Следственный комитет Беларуси. Дети его сотрудников будут отдыхать в престижном «Зубренке» вместе с «прописавшимися» там российскими кадетами, пишет читатель сайта Charter97.org из Минска:
— Пока режим Лукашенко обеспечивает бесплатным элитным отдыхом детей своих опричников и будущих оккупантов, простым юным белорусам уготовано иное. Привыкать к рабскому труду на диктатуру. Вместо отдыха и оздоровления заниматься бесплатной уборкой, работать во время каникул. Есть вариант готовится в военно-«патриотическом» клубе умереть за режим Лукашенко.
Лукашисты уже совсем перестали стесняться. Делят детей (людей) на касты — избранных, которым доступно все, а также рабочую массу, которая должна обеспечивать благополучие «элиты».
Как-то попахивает фашизмом. Даже рашизмом.