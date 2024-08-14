закрыть
14 августа 2024, среда, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белорусских детей начали делить на касты»

4
  • 14.08.2024, 14:47
  • 3,624
«Белорусских детей начали делить на касты»

Минчанин рассказал об элитном отдыхе для детей лукашистов.

Элитный отдых для «избранных» детей анонсировал на своем сайте Следственный комитет Беларуси. Дети его сотрудников будут отдыхать в престижном «Зубренке» вместе с «прописавшимися» там российскими кадетами, пишет читатель сайта Charter97.org из Минска:

— Пока режим Лукашенко обеспечивает бесплатным элитным отдыхом детей своих опричников и будущих оккупантов, простым юным белорусам уготовано иное. Привыкать к рабскому труду на диктатуру. Вместо отдыха и оздоровления заниматься бесплатной уборкой, работать во время каникул. Есть вариант готовится в военно-«патриотическом» клубе умереть за режим Лукашенко.

Лукашисты уже совсем перестали стесняться. Делят детей (людей) на касты — избранных, которым доступно все, а также рабочую массу, которая должна обеспечивать благополучие «элиты».

Как-то попахивает фашизмом. Даже рашизмом.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников