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Матери блогера Ольги Токарчук присудили три года колонии

  • 14.08.2024, 15:04
Матери блогера Ольги Токарчук присудили три года колонии

Ее признали виновной в «содействии экстремистской деятельности».

В Минском городском суде озвучили приговор Ирине Токарчук — политзаключенной и матери бывшей политзаключенной и блогера Ольги Токарчук.

Ирину задержали 23 января в рамках рейда против родственников политзаключенных. Все это время ее держали в СИЗО.

В итоге 64-летнюю женщину признали виновной в «содействии экстремистской деятельности». Приговор — три года колонии.

После ареста матери Ольга с детьми выехала из Беларуси.

Поддержите Ирину Токарчук письмами:

CИЗО-1: 223016, Новодворский сельсовет, 143/4, деревня Пашковичи, Минский район, Минская область.

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