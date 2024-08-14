Bloomberg: Россия беспомощно наблюдает, как миллиарды застряли за границей 14.08.2024, 15:31

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Это новая реальность.

В 2024 году российский бизнес наблюдал значительный рост количества наличных денег, накопленных за рубежом. Угроза вторичных финансовых санкций со стороны США вызывает все большие задержки в международных торговых расчетах, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что за первые семь месяцев иностранные финансовые активы выросли почти на 45 миллиардов долларов по сравнению с 21 миллиардом долларов за аналогичный период прошлого года. Часть этой суммы – это инвестиции за границу. Однако рост в основном является накоплением дебиторской задолженности российских компаний из-за трудностей с международными платежами.

Последние усилия США, направленные на ограничение возможностей Кремля финансировать войну, повысили риск вторичных санкций. Это касается даже местных банков в странах, торгующих с Россией, что привело к более длительным задержкам и перебоям в платежах к и от ключевых партнеров, включая Китай и Турцию.

«Это новая реальность. Банки всегда имели депозиты в иностранных банках и наоборот. В значительной степени это всегда была история о взаиморасчетах, нужно было держать их друг с другом. Сейчас это приобрело другую, новую форму, которая отражает торговую деятельность: долг», – считает экономист компании T-Investments София Донец.

Задержки в расчетах между российскими импортерами и экспортерами и их иностранными контрагентами не привели к коллапсу торговли, но снижают ликвидность, отмечает экономист по вопросам России в Bloomberg Economics Алекс Исаков.

По его словам, российским корпорациям приходится дольше ждать получения денег за свой экспорт и осуществлять платежи за импорт заранее, что, по сути, является вынужденным кредитованием: «Вынужденное финансирование торговли означает, что твердая валюта становится дефицитной и более дорогой», – сказал Исаков.

По словам журналистов, российские банки сталкиваются с дефицитом юаней, основной иностранной валюты для внешней торговли страны. Это приводит к увеличению расходов, поскольку китайские партнеры все больше опасаются санкций со стороны США.

По данным центрального банка РФ, иностранные активы увеличились на $4,7 млрд в прошлом месяце и на $5 млрд в июне. Данные показывают прирост, а не общую сумму: «Это действительно новый фактор, и, вероятно, значительный, но это не единственная история оттока капитала. Банк России хочет дать нам понять, что эти 45 миллиардов долларов иностранных активов не являются реальным оттоком капитала», – добавила Донец.

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